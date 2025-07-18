Эти правила нельзя игнорировать: полиция напомнила мотоциклистам, как избежать трагедии

Напомним, ранее мы сообщали, что в Черновицкой области ограничили движение мотоциклов и мопедов и объясняли, с чем это связано и кого касается.

Кроме того, мы рассказывали о редком мотоцикле Киевского мотозавода.

Читайте также, за что водителям в Украине грозят рекордные штрафы до 50 тысяч гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.