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Эти правила нельзя игнорировать: полиция напомнила мотоциклистам, как избежать трагедии

Пятница 18 июля 2025 07:30
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Эти правила нельзя игнорировать: полиция напомнила мотоциклистам, как избежать трагедии Соблюдение элементарных правил безопасности может уберечь водителей от беды (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Для того чтобы поездка на двухколесном транспорте всегда была безопасной, водителям необходимо соблюдать ряд простых, но важных правил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева в Facebook.

Правила безопасности для водителей мотоциклов и мопедов

Избежать дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и уберечь здоровье при управлении двухколесным транспортом - мотоциклом или мопедом (скутером) - реально.

Для того чтобы поездка всегда была безопасной, правоохранители советуют водителям придерживаться ряда полезных советов:

  • перед выездом - проверять техническое состояние транспортного средства на исправность тормоза, звуковой и световой сигнализации;
  • во время поездки - и водителю, и пассажиру всегда быть в застегнутых мотошлемах;
  • во время движения - водителю нужно всегда учитывать дорожную обстановку (а также особенности перевозимого груза) и состояние транспортного средства - чтобы иметь возможность постоянно контролировать его движение и безопасно им управлять;
  • во время маневра - обязательно пользоваться зеркалами заднего вида и визуально проверять "мертвую зону";
  • не обгонять других водителей с правой стороны;
  • в пробке - не двигаться по разделительной полосе;
  • двигаясь группами - водителям мотоциклов нужно ехать друг за другом;
  • никогда не управлять транспортным средством в состоянии опьянения.

Украинцам напомнили также, что управлять мотоциклом или мопедом (скутером) разрешается:

  • людям в возрасте от 16 лет;
  • при наличии водительского удостоверения;
  • при наличии остальных необходимых документов.

"Помните, что легкомыслие и пренебрежение ПДД может привести к трагическим последствиям", - подытожили в патрульной полиции.

Эти правила нельзя игнорировать: полиция напомнила мотоциклистам, как избежать трагедииЭти правила нельзя игнорировать: полиция напомнила мотоциклистам, как избежать трагедииПубликация правоохранителей (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Напомним, ранее мы сообщали, что в Черновицкой области ограничили движение мотоциклов и мопедов и объясняли, с чем это связано и кого касается.

Кроме того, мы рассказывали о редком мотоцикле Киевского мотозавода.

Читайте также, за что водителям в Украине грозят рекордные штрафы до 50 тысяч гривен.

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