Эти правила нельзя игнорировать: полиция напомнила мотоциклистам, как избежать трагедии
Для того чтобы поездка на двухколесном транспорте всегда была безопасной, водителям необходимо соблюдать ряд простых, но важных правил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева в Facebook.
Правила безопасности для водителей мотоциклов и мопедов
Избежать дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и уберечь здоровье при управлении двухколесным транспортом - мотоциклом или мопедом (скутером) - реально.
Для того чтобы поездка всегда была безопасной, правоохранители советуют водителям придерживаться ряда полезных советов:
- перед выездом - проверять техническое состояние транспортного средства на исправность тормоза, звуковой и световой сигнализации;
- во время поездки - и водителю, и пассажиру всегда быть в застегнутых мотошлемах;
- во время движения - водителю нужно всегда учитывать дорожную обстановку (а также особенности перевозимого груза) и состояние транспортного средства - чтобы иметь возможность постоянно контролировать его движение и безопасно им управлять;
- во время маневра - обязательно пользоваться зеркалами заднего вида и визуально проверять "мертвую зону";
- не обгонять других водителей с правой стороны;
- в пробке - не двигаться по разделительной полосе;
- двигаясь группами - водителям мотоциклов нужно ехать друг за другом;
- никогда не управлять транспортным средством в состоянии опьянения.
Украинцам напомнили также, что управлять мотоциклом или мопедом (скутером) разрешается:
- людям в возрасте от 16 лет;
- при наличии водительского удостоверения;
- при наличии остальных необходимых документов.
"Помните, что легкомыслие и пренебрежение ПДД может привести к трагическим последствиям", - подытожили в патрульной полиции.
Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)
Напомним, ранее мы сообщали, что в Черновицкой области ограничили движение мотоциклов и мопедов и объясняли, с чем это связано и кого касается.
Кроме того, мы рассказывали о редком мотоцикле Киевского мотозавода.
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