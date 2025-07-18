Эти правила нельзя игнорировать: полиция напомнила мотоциклистам, как избежать трагедии

Для того чтобы поездка на двухколесном транспорте всегда была безопасной, водителям необходимо соблюдать ряд простых, но важных правил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева в Facebook.

"Помните, что легкомыслие и пренебрежение ПДД может привести к трагическим последствиям", - подытожили в патрульной полиции.

Украинцам напомнили также, что управлять мотоциклом или мопедом (скутером) разрешается :

Для того чтобы поездка всегда была безопасной, правоохранители советуют водителям придерживаться ряда полезных советов :

Избежать дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и уберечь здоровье при управлении двухколесным транспортом - мотоциклом или мопедом (скутером) - реально.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Черновицкой области ограничили движение мотоциклов и мопедов и объясняли, с чем это связано и кого касается.

Кроме того, мы рассказывали о редком мотоцикле Киевского мотозавода.

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