Эти популярные среди украинцев продукты вызывают хронические болезни. А вы едите их?

Что провоцирует хроническое воспаление

Крупкина назвала пять групп продуктов, которые в чрезмерном количестве вредят здоровью.

Избыток добавленного сахара: сладости, газированные напитки, соусы. Важно: вредным является именно избыток, а не единичное употребление.

Трансжиры, которые содержатся в дешевом фастфуде, маргарине, магазинной выпечке.

Насыщенные жиры в больших количествах: колбасы, жирное красное мясо, жареное. Если это случается 1-2 раза в неделю - опасности нет. Проблема - в регулярности.

Алкоголь. Даже небольшие дозы, но на постоянной основе - это токсическая нагрузка на организм.

Переработанные продукты: чипсы, снеки, полуфабрикаты, магазинные соусы.

При этом Крупкина подчеркивает: проблема - не в продуктах, а в приоритетах

"Проблема не в том, что эти продукты иногда появляются в рационе. Проблема - когда они становятся основой питания, а свежие цельные продукты (овощи, фрукты, бобовые, орехи, крупы) - редкостью", - объясняет Екатерина.

Как уменьшить риски

Не запрещайте себе все сразу, а постепенно меняйте основу рациона.

Заменяйте: снеки - на орехи и сухофрукты, сладкую газировку - на воду с мятой или ягодами.

Важен баланс, а не строгие ограничения.

Заметим, что хроническое воспаление - не диагноз, а процесс, который мы запускаем годами. Но изменить его можно, даже с помощью завтрака, обеда, ужина и перекусов.