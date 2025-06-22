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Эти популярные среди украинцев продукты вызывают хронические болезни. А вы едите их?

Воскресенье 22 июня 2025 10:51
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Эти популярные среди украинцев продукты вызывают хронические болезни. А вы едите их? Некоторые продукты кажутся безопасными, но на самом деле вызывают хронические воспаления (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Некоторые привычные продукты, которые есть в рационе едва ли не каждого украинца, могут запускать хронические воспалительные процессы. Но большинство из нас даже не задумывается, как ежедневные пищевые привычки влияют на организм в долгосрочной перспективе.

Нутрициолог Екатерина Крупкина рассказала РБК-Украина, какие именно привычные продукты могут очень навредить здоровью.

Что провоцирует хроническое воспаление

Крупкина назвала пять групп продуктов, которые в чрезмерном количестве вредят здоровью.

Избыток добавленного сахара: сладости, газированные напитки, соусы. Важно: вредным является именно избыток, а не единичное употребление.

Трансжиры, которые содержатся в дешевом фастфуде, маргарине, магазинной выпечке.

Насыщенные жиры в больших количествах: колбасы, жирное красное мясо, жареное. Если это случается 1-2 раза в неделю - опасности нет. Проблема - в регулярности.

Алкоголь. Даже небольшие дозы, но на постоянной основе - это токсическая нагрузка на организм.

Переработанные продукты: чипсы, снеки, полуфабрикаты, магазинные соусы.

При этом Крупкина подчеркивает: проблема - не в продуктах, а в приоритетах

"Проблема не в том, что эти продукты иногда появляются в рационе. Проблема - когда они становятся основой питания, а свежие цельные продукты (овощи, фрукты, бобовые, орехи, крупы) - редкостью", - объясняет Екатерина.

Как уменьшить риски

  • Не запрещайте себе все сразу, а постепенно меняйте основу рациона.

  • Заменяйте: снеки - на орехи и сухофрукты, сладкую газировку - на воду с мятой или ягодами.

  • Важен баланс, а не строгие ограничения.

Заметим, что хроническое воспаление - не диагноз, а процесс, который мы запускаем годами. Но изменить его можно, даже с помощью завтрака, обеда, ужина и перекусов.

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