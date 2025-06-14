Эти популярные продукты могут вызвать у животного судороги, рвоту и смерть

Многие владельцы животных считают, что кусочек мяса или сыра из собственной тарелки - это проявление любви к питомцу. Но такая "любовь" может закончиться серьезными проблемами со здоровьем, отравлением и даже смертью животного.
О самых опасных "человеческих" продуктах для котов и собак РБК-Украина рассказала ветеринарный врач-гастроэнтеролог, специалист по УЗИ брюшной полости Ольга Степаненко.
"Остатки со стола могут содержать значительное количество соли, жира и токсичных продуктов для животных", - объясняет ветеринар.
Эту пищу и соединения человеческий организм еще способен переработать, а вот организм животного - нет.
По ее словам, часть продуктов из нашего рациона буквально является ядом для домашних любимцев, даже в небольших дозах.
Степаненко назвала перечень самых опасных для кошек и собак продуктов, которые нельзя давать категорически, ведь они могут привести к различным осложнениям, в том числе - и к смерти.
Виноград и изюм. Могут вызвать острую почечную недостаточность, даже в малых дозах.
Лук (свежий, жареный, сушеный). Разрушает эритроциты, провоцирует анемию.
Чеснок. Мощное токсическое действие, также вызывает анемию и интоксикацию.
Шоколад (теобромин). Вызывает аритмию, дрожь, судороги, иногда летальный исход.
Ксилит (искусственный подсластитель). Может вызвать внезапное падение уровня сахара в крови, судороги, печеночную недостаточность.
Авокадо. Особенно опасны косточка, кожура и листья, которые содержат токсичное вещество - персин.
Кофеин. Может вызвать возбуждение нервной системы, аритмию, гипертермию.
Жареное и жирное мясо, фастфуд. Перегружает печень и поджелудочную, провоцирует панкреатит.
Орехи (особенно макадамия). Могут вызвать мышечную слабость, рвоту, гипертермию.
Кости из вареного мяса. Ломаются на острые обломки, травмируют кишечник, провоцируют непроходимость.
Самые распространенные симптомы, которые могут свидетельствовать о пищевой интоксикации или токсической реакции у животного:
рвота
вялость
дрожь или судороги
диарея (часто с кровью)
отказ от еды
учащенное сердцебиение или дыхание
Если питомец съел что-то из запрещенного списка - не ждите, а обращайтесь к ветеринарному врачу даже при незначительных симптомах.
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При написании использовались также материалы с сайта Национальной ветеринарной школы Франции.