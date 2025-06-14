Эти популярные продукты могут вызвать у животного судороги, рвоту и смерть

Почему остатки со стола - это опасность

"Остатки со стола могут содержать значительное количество соли, жира и токсичных продуктов для животных", - объясняет ветеринар.

Эту пищу и соединения человеческий организм еще способен переработать, а вот организм животного - нет.

По ее словам, часть продуктов из нашего рациона буквально является ядом для домашних любимцев, даже в небольших дозах.

Топ-10 продуктов, которые могут навредить животным

Степаненко назвала перечень самых опасных для кошек и собак продуктов, которые нельзя давать категорически, ведь они могут привести к различным осложнениям, в том числе - и к смерти.

Виноград и изюм. Могут вызвать острую почечную недостаточность, даже в малых дозах.

Лук (свежий, жареный, сушеный). Разрушает эритроциты, провоцирует анемию.

Чеснок. Мощное токсическое действие, также вызывает анемию и интоксикацию.

Шоколад (теобромин). Вызывает аритмию, дрожь, судороги, иногда летальный исход.

Ксилит (искусственный подсластитель). Может вызвать внезапное падение уровня сахара в крови, судороги, печеночную недостаточность.

Авокадо. Особенно опасны косточка, кожура и листья, которые содержат токсичное вещество - персин.

Кофеин. Может вызвать возбуждение нервной системы, аритмию, гипертермию.

Жареное и жирное мясо, фастфуд. Перегружает печень и поджелудочную, провоцирует панкреатит.

Орехи (особенно макадамия). Могут вызвать мышечную слабость, рвоту, гипертермию.

Кости из вареного мяса. Ломаются на острые обломки, травмируют кишечник, провоцируют непроходимость.

Какие симптомы отравления должны насторожить

Самые распространенные симптомы, которые могут свидетельствовать о пищевой интоксикации или токсической реакции у животного:

рвота

вялость

дрожь или судороги

диарея (часто с кровью)

отказ от еды

учащенное сердцебиение или дыхание

Если питомец съел что-то из запрещенного списка - не ждите, а обращайтесь к ветеринарному врачу даже при незначительных симптомах.