Это лекарство необратимо разрушает вашу печень: вы все его знаете

Парацетамол - лекарство от головной боли до лихорадки и безопасно, если его принимать правильно. Однако, даже незначительное превышение рекомендуемой дозы может привести к серьезному, необратимому поражению печени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MailOnline .

Почему от парацетамола страдает печень?

Фармацевт и научный сотрудник Кингстонского университета Дипар Камдар сообщила, что хотя парацетамол в целом безопасен при использовании по назначению, прием слишком большого количества - даже немного - может быть чрезвычайно опасным для вашей печени.

"Даже небольшие передозировки или сочетание парацетамола с алкоголем могут увеличить риск серьезного вреда. Всегда соблюдайте рекомендованную дозу и обратитесь к врачу, если вам регулярно требуется обезболивание", - сказала специалист.

Она объяснила, что опасность заключается в том, как печень перерабатывает парацетамол. Когда препарат распадается, он производит токсичный побочный продукт, который называется NAPQI. Обычно он нейтрализуется защитным веществом в организме под названием глутатион.

Но когда печень перегружена, ее запасы глутатиона могут иссякнуть, что приводит к потенциально фатальному повреждению.

"Однако, при передозировке запасы глутатиона истощаются, позволяя NAPQI накапливаться и атаковать клетки печени. Это может привести к острой печеночной недостаточности, которая может быть смертельной", - сказала врач.

Два основных типа заболеваний печени и их последствия

Существует два типа заболеваний печени:

Алкогольная жировая болезнь печени.

Метаболически-ассоциированная стеатозная болезнь печени (ранее известная как неалкогольная жировая болезнь печени).

Избыток жира в печени может вызвать болезненное воспаление. Со временем это может привести к рубцеванию печени и ограничению ее функций. Если не лечить, это может привести к конечной стадии заболевания печени - циррозу.

Заболевание печени часто проявляется лишь незначительными или вообще отсутствующими ранними симптомами, но с ухудшением может вызвать усталость, желтуху, боль в животе и отеки ног и лодыжек.

Печень фильтрует токсины, производит жизненно важные свертывающие агенты и контролирует кровоток. Когда она отказывает, могут возникнуть серьезные осложнения - даже смерть.