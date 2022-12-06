"Эти идиоты приведут нас к победе": Резников о ракетной тактике оккупантов

"Их (оккупантов - ред.) логика очень проста, они не могут победить украинские Вооруженные силы и вообще наши Силы обороны на поле боя, поэтому начали войну с гражданским населением. Их мечта - погрузить нас с вами во тьму и холод, чтобы народ Украины сказал: "все, хватит, хотим сдаться и заставить власть вести переговоры". После сразу в мире найдутся адвокаты Кремля, которые радостно будут потирать ладони и говорить "садимся за стол переговоров" и давать какие-то "гарантии" и т.д.", - объясняет Резников.

По словам министра, таким образом, как вариант россияне могут планировать реализовать "Минск-3".

"Они даже цинично называют эти удары "гуманитарными обстрелами" и "гуманитарными ракетами". Это тактика нового военного руководства, которое предназначено отвечать за эту "спецоперацию", но они не понимают одного - такие атаки лишь усиливают сопротивление и устойчивость украинской нации. Мало того, это усиливает желание партнеров нас поддержать", - подчеркнул Резников.

Он вспомнил, как один из массированных ударов принципиально изменил эмоции министров на заседании "Рамштайна", которое проводилось после обстрелов. Когда партнеры резко начали говорить о повышении поддержки именно ПВО Украины. В частности, тогда Испания и согласилась предоставить свои Hawk.

"Поэтому эти идиоты (российские войска - ред.) просто делают вещи, которые не приведут их ни в коем случае к победе. Они приведут нас с вами к нашей победе", - подытожил Резников.

Напомним, что вчера, 5 декабря РФ нанесла очередной массовый ракетный удар по территории Украины.

Добавим, спикер Воздушных Сил Игнат предупредил, что сегодня россияне снова могут нанести новый удар.

Детальнее о том, на сколько еще ракетных "волн" России хватит собственных запасов и каковы дальнейшие сценарии кремлевского террора - читайте в материале РБК-Украина.

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