RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Эти идиоты приведут нас к победе": Резников о ракетной тактике оккупантов

Фото: глава Минобороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Российская армия не может победить украинскую на поле боя, а потому воюет против гражданского населения ракетами. Но "эти идиоты" своими ударами лишь усиливают нашу поддержку партнерами и таким образом приближают победу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Алексея Резникова в эфире телемарафона.

"Их (оккупантов - ред.) логика очень проста, они не могут победить украинские Вооруженные силы и вообще наши Силы обороны на поле боя, поэтому начали войну с гражданским населением. Их мечта - погрузить нас с вами во тьму и холод, чтобы народ Украины сказал: "все, хватит, хотим сдаться и заставить власть вести переговоры". После сразу в мире найдутся адвокаты Кремля, которые радостно будут потирать ладони и говорить "садимся за стол переговоров" и давать какие-то "гарантии" и т.д.", - объясняет Резников.

По словам министра, таким образом, как вариант россияне могут планировать реализовать "Минск-3".

"Они даже цинично называют эти удары "гуманитарными обстрелами" и "гуманитарными ракетами". Это тактика нового военного руководства, которое предназначено отвечать за эту "спецоперацию", но они не понимают одного - такие атаки лишь усиливают сопротивление и устойчивость украинской нации. Мало того, это усиливает желание партнеров нас поддержать", - подчеркнул Резников.

Он вспомнил, как один из массированных ударов принципиально изменил эмоции министров на заседании "Рамштайна", которое проводилось после обстрелов. Когда партнеры резко начали говорить о повышении поддержки именно ПВО Украины. В частности, тогда Испания и согласилась предоставить свои Hawk.

"Поэтому эти идиоты (российские войска - ред.) просто делают вещи, которые не приведут их ни в коем случае к победе. Они приведут нас с вами к нашей победе", - подытожил Резников.

Напомним, что вчера, 5 декабря РФ нанесла очередной массовый ракетный удар по территории Украины.

Добавим, спикер Воздушных Сил Игнат предупредил, что сегодня россияне снова могут нанести новый удар.

Детальнее о том, на сколько еще ракетных "волн" России хватит собственных запасов и каковы дальнейшие сценарии кремлевского террора - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей РезниковВойна России против Украиныракетный удар