Эти болезни у животных не лечатся! Что должен знать каждый владелец кота или собаки

Домашние питомцы, как и люди, могут страдать хроническими заболеваниями, которые невозможно вылечить полностью. Часто симптомы приходят и исчезают, но не исчезает главное - сама болезнь.
Что это за патологии и почему они считаются неизлечимыми, объяснила ветеринарный врач-гастроэнтеролог Ольга Степаненко в комментарии для РБК-Украина.
По словам специалиста, речь идет о сложных формах хронической энтеропатии, которая у животных делится на несколько типов. Самыми серьезными среди них являются:
"Эти патологии не могут полноценно исчезнуть, время от времени симптомы расстройства ЖКТ могут проявляться", - объясняет Степаненко.
Даже если питомец прошел курс лечения и ему стало лучше, болезнь может вернуться.
"Даже при успешном переходе в ремиссию (состояние, когда болезнь не проявляется), через некоторый период (у каждого он индивидуален) может произойти рецидив (восстановление симптомов болезни)", - добавляет ветеринарный врач.
Хроническая энтеропатия - это не одна конкретная болезнь, а скорее группа расстройств, которые вызывают постоянное или периодическое воспаление кишечника.
Чаще всего страдают кошки и собаки, особенно в возрасте от нескольких месяцев до 5-7 лет.
Симптомы могут включать:
Если вы заметили у своего питомца такие проявления, не стоит заниматься самолечением. Только опытный ветеринар может провести необходимую диагностику, включая УЗИ брюшной полости, анализы и биопсию кишечника - именно такие методы позволяют выявить тип энтеропатии.
К сожалению, полностью вылечить такие энтеропатии невозможно. Но своевременная диагностика и постоянное наблюдение позволяют держать болезнь под контролем.
Чаще всего животному подбирают специальную диету, добавляют препараты для уменьшения воспаления (например, иммуносупрессоры) и следят за динамикой.
Жизнь с хронической болезнью - это не приговор, но требует ответственного отношения. Если владелец понимает особенности диагноза и следит за состоянием животного, любимец может жить полноценно и долго - даже с периодическими рецидивами.
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