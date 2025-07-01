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Эти болезни у животных не лечатся! Что должен знать каждый владелец кота или собаки

Вторник 01 июля 2025 17:05
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Эти болезни у животных не лечатся! Что должен знать каждый владелец кота или собаки Факты о неизлечимых болезнях домашних животных (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

Домашние питомцы, как и люди, могут страдать хроническими заболеваниями, которые невозможно вылечить полностью. Часто симптомы приходят и исчезают, но не исчезает главное - сама болезнь.

Что это за патологии и почему они считаются неизлечимыми, объяснила ветеринарный врач-гастроэнтеролог Ольга Степаненко в комментарии для РБК-Украина.

Распространенные неизлечимые заболевания кошек и собак

По словам специалиста, речь идет о сложных формах хронической энтеропатии, которая у животных делится на несколько типов. Самыми серьезными среди них являются:

  • энтеропатия, реагирующая на иммуносупрессоры (immunosuppressant-responsive enteropathy, IRE)
  • энтеропатия, не отвечающая на лечение (non-responsive enteropathy, NRE)

"Эти патологии не могут полноценно исчезнуть, время от времени симптомы расстройства ЖКТ могут проявляться", - объясняет Степаненко.

Даже если питомец прошел курс лечения и ему стало лучше, болезнь может вернуться.

"Даже при успешном переходе в ремиссию (состояние, когда болезнь не проявляется), через некоторый период (у каждого он индивидуален) может произойти рецидив (восстановление симптомов болезни)", - добавляет ветеринарный врач.

Как распознать проблему

Хроническая энтеропатия - это не одна конкретная болезнь, а скорее группа расстройств, которые вызывают постоянное или периодическое воспаление кишечника.

Чаще всего страдают кошки и собаки, особенно в возрасте от нескольких месяцев до 5-7 лет.

Симптомы могут включать:

  • повторяющуюся или длительную диарею
  • потерю аппетита или периоды отказа от еды
  • рвоту
  • потерю веса
  • апатию.

Если вы заметили у своего питомца такие проявления, не стоит заниматься самолечением. Только опытный ветеринар может провести необходимую диагностику, включая УЗИ брюшной полости, анализы и биопсию кишечника - именно такие методы позволяют выявить тип энтеропатии.

Эти болезни у животных не лечатся! Что должен знать каждый владелец кота или собакиСобаки и кошки болеют часто незаметно для людей, поэтому важно знать симптомы (фото: Freepik)

Можно ли помочь животному?

К сожалению, полностью вылечить такие энтеропатии невозможно. Но своевременная диагностика и постоянное наблюдение позволяют держать болезнь под контролем.

Чаще всего животному подбирают специальную диету, добавляют препараты для уменьшения воспаления (например, иммуносупрессоры) и следят за динамикой.

Жизнь с хронической болезнью - это не приговор, но требует ответственного отношения. Если владелец понимает особенности диагноза и следит за состоянием животного, любимец может жить полноценно и долго - даже с периодическими рецидивами.

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