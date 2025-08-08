RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Этот тост - идеальный завтрак для здоровья: его едят даже диетологи

Назван полезный тост на завтрак, который ест диетолог (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Диетолог поделилась своим любимым завтраком - тостом из белой фасоли и авокадо, который она употребляет ежедневно. Этот простой и вкусный рецепт сочетает полезные белки, клетчатку и полезные жиры, помогая начать день правильно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еаting well.

Рецепт тоста из белок фасоли и авокадо

Диетолог Барби Черовни рассказала, что часто ест на завтрак тост из авокадо и белой фасоли из-за его легкости в приготовлении и невероятной пользы.

Ингредиенты:

  • цельнозерновой хлеб - 2 ломтика
  • отварная или консервированная белая фасоль - 1/2 чашки
  • спелое авокадо - 1 шт.
  • чеснок -1 зубчик
  • оливковое масло -1 ст.л
  • сок половины лимона или лайма
  • соль и перец - по вкусу
  • свежая зелень (петрушка, кинза или базилик) для подачи

Поджарьте ломтики цельнозернового хлеба до золотистой корочки. В миске разомните авокадо вилкой. Добавьте к авокадо белую фасоль, измельченный чеснок, оливковое масло и лимонный сок.

Хорошо перемешайте до однородной массы, посолите и поперчите по вкусу. Намажьте полученную смесь на тост. Украсьте свежей зеленью.

Рецепт тоста из белой фасоли и авокадо (фото: eatingwell)

Чем полезен тост

Высокое содержание клетчатки

Клетчатка является одним из важнейших питательных веществ для контроля уровня сахара в крови, поскольку замедляет усвоение углеводов и улучшает способность организма эффективно использовать инсулин.

Она также помогает кишечным бактериям вырабатывать полезные для здоровья вещества, называемые короткоцепочечными жирными кислотами.

Кроме того, снижает уровень холестерина и обеспечивает чувство сытости после еды. Прекрасно подходит для поддержания нормального пищеварения, что также обеспечивает хорошее начало дня.

Этот рецепт обеспечивает 11 граммов клетчатки на порцию благодаря сочетанию цельного зерна, овощей и бобовых.

Богатый растительным белком

Белок важен для здоровой иммунной системы, крепких мышц и ощущения сытости. Растительные белки естественно имеют низкое содержание насыщенных жиров. Это важно для всех, поскольку насыщенные жиры могут повышать уровень холестерина, увеличивая риск сердечных заболеваний.

Особенно полезно для людей с диабетом, поскольку они особенно подвержены сердечным заболеваниям.

Обеспечивает цельными зернами

Исследования показали, что люди, которые едят много цельного зерна, имеют меньшую вероятность развития диабета. Начало дня с кусочка цельнозернового хлеба увеличит потребление клетчатки и обеспечит витамины группы B, что может помочь регулировать уровень сахара в крови.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питаниеЗдоровая едаЗдоровье