Этот тост - идеальный завтрак для здоровья: его едят даже диетологи

Диетолог поделилась своим любимым завтраком - тостом из белой фасоли и авокадо, который она употребляет ежедневно. Этот простой и вкусный рецепт сочетает полезные белки, клетчатку и полезные жиры, помогая начать день правильно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еаting well.
Диетолог Барби Черовни рассказала, что часто ест на завтрак тост из авокадо и белой фасоли из-за его легкости в приготовлении и невероятной пользы.
Ингредиенты:
Поджарьте ломтики цельнозернового хлеба до золотистой корочки. В миске разомните авокадо вилкой. Добавьте к авокадо белую фасоль, измельченный чеснок, оливковое масло и лимонный сок.
Хорошо перемешайте до однородной массы, посолите и поперчите по вкусу. Намажьте полученную смесь на тост. Украсьте свежей зеленью.
Высокое содержание клетчатки
Клетчатка является одним из важнейших питательных веществ для контроля уровня сахара в крови, поскольку замедляет усвоение углеводов и улучшает способность организма эффективно использовать инсулин.
Она также помогает кишечным бактериям вырабатывать полезные для здоровья вещества, называемые короткоцепочечными жирными кислотами.
Кроме того, снижает уровень холестерина и обеспечивает чувство сытости после еды. Прекрасно подходит для поддержания нормального пищеварения, что также обеспечивает хорошее начало дня.
Этот рецепт обеспечивает 11 граммов клетчатки на порцию благодаря сочетанию цельного зерна, овощей и бобовых.
Богатый растительным белком
Белок важен для здоровой иммунной системы, крепких мышц и ощущения сытости. Растительные белки естественно имеют низкое содержание насыщенных жиров. Это важно для всех, поскольку насыщенные жиры могут повышать уровень холестерина, увеличивая риск сердечных заболеваний.
Особенно полезно для людей с диабетом, поскольку они особенно подвержены сердечным заболеваниям.
Обеспечивает цельными зернами
Исследования показали, что люди, которые едят много цельного зерна, имеют меньшую вероятность развития диабета. Начало дня с кусочка цельнозернового хлеба увеличит потребление клетчатки и обеспечит витамины группы B, что может помочь регулировать уровень сахара в крови.
