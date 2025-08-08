Этот тост - идеальный завтрак для здоровья: его едят даже диетологи

Рецепт тоста из белок фасоли и авокадо

Диетолог Барби Черовни рассказала, что часто ест на завтрак тост из авокадо и белой фасоли из-за его легкости в приготовлении и невероятной пользы.

Ингредиенты:

цельнозерновой хлеб - 2 ломтика

отварная или консервированная белая фасоль - 1/2 чашки

спелое авокадо - 1 шт.

чеснок -1 зубчик

оливковое масло -1 ст.л

сок половины лимона или лайма

соль и перец - по вкусу

свежая зелень (петрушка, кинза или базилик) для подачи

Поджарьте ломтики цельнозернового хлеба до золотистой корочки. В миске разомните авокадо вилкой. Добавьте к авокадо белую фасоль, измельченный чеснок, оливковое масло и лимонный сок.

Хорошо перемешайте до однородной массы, посолите и поперчите по вкусу. Намажьте полученную смесь на тост. Украсьте свежей зеленью.

Рецепт тоста из белой фасоли и авокадо (фото: eatingwell)

Чем полезен тост

Высокое содержание клетчатки

Клетчатка является одним из важнейших питательных веществ для контроля уровня сахара в крови, поскольку замедляет усвоение углеводов и улучшает способность организма эффективно использовать инсулин.

Она также помогает кишечным бактериям вырабатывать полезные для здоровья вещества, называемые короткоцепочечными жирными кислотами.

Кроме того, снижает уровень холестерина и обеспечивает чувство сытости после еды. Прекрасно подходит для поддержания нормального пищеварения, что также обеспечивает хорошее начало дня.

Этот рецепт обеспечивает 11 граммов клетчатки на порцию благодаря сочетанию цельного зерна, овощей и бобовых.

Богатый растительным белком

Белок важен для здоровой иммунной системы, крепких мышц и ощущения сытости. Растительные белки естественно имеют низкое содержание насыщенных жиров. Это важно для всех, поскольку насыщенные жиры могут повышать уровень холестерина, увеличивая риск сердечных заболеваний.

Особенно полезно для людей с диабетом, поскольку они особенно подвержены сердечным заболеваниям.

Обеспечивает цельными зернами

Исследования показали, что люди, которые едят много цельного зерна, имеют меньшую вероятность развития диабета. Начало дня с кусочка цельнозернового хлеба увеличит потребление клетчатки и обеспечит витамины группы B, что может помочь регулировать уровень сахара в крови.