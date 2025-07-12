Этот симптом остеопороза появляется в непривычном месте и игнорируется

Обычно мы ищем признаки остеопороза в костях ног, бедер или позвоночника. Однако первый признак может появиться в необычном месте.

Какой стоматологический симптом может быть связан с заболеванием скелета, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Strona Zdrowia .

Ранний признак остеопороза, который не следует игнорировать

Хирург-ортопед Памела Мехта отмечает, что ранним признаком остеопороза, который пациенты могут не замечать, является опускание десен. Стоматолог доктор Картик Антани соглашается с мнением специалиста.

Опытный стоматолог объясняет, что заболевание десен имеет разную степень тяжести и причины. Самой легкой формой заболевания десен является гингивит, то есть воспаление самой ткани десны, которая расположена над костью. В этом случае кость, окружающая зуб, остается здоровой. Однако при более запущенном заболевании, которое называется пародонтитом, кость, окружающая зуб, повреждается.

Эта кость, которая стабилизирует зуб, начинает отступать и разрушаться. Люди, которые видят отступление десен, думают, что проблема ограничивается мягкой тканью десен, но во многих случаях причина кроется глубже, в ослаблении и потере кости под десной.

Остеопороз, ослабляя кость, приводит к отступанию линии десен и обнажению корней зубов.

Другие симптомы, которые могут быть связаны с остеопорозом

Остеопороз может проявляться различными способами. Другие часто игнорируемые симптомы этого заболевания включают:

Ослабление силы хвата - поскольку плотность костей в предплечьях, бедрах и позвоночнике уменьшается, это может вызвать трудности с захватом предметов, сжиманием кулаков, открыванием банок и выполнением других задач, требующих использования пальцев и рук.

Ломкость ногтей - кости и ногти содержат дисульфидные связи, которые соединяют белки и придают им прочность. При остеопорозе ногти могут стать хрупкими, легко ломаться или раскалываться.

Одышка - остеопороз может привести к компрессионным переломам позвонков, что приводит к их разрушению и деформации. Когда позвонки повреждены таким образом, позвоночник выгибается и "горбится", что может ограничивать пространство в груди.

В результате легкие имеют меньше места для полного расправления, что может привести к одышке или уменьшению емкости легких.