Этот популярный завтрак саботирует ваше похудение

Что нужно знать о вроде бы полезных завтраках

В эпоху сознательного питания многие покупатели наполняют свои корзины продуктами с маркировкой "нежирный", "полезный" или "натуральный", веря, что делают правильный выбор. Но, по словам экспертов из Optimal You, ведущей британской клиники по похудению, многие из этих, казалось бы, полезных вариантов не так уж и полезны, как кажется, а некоторые могут принести больше вреда, чем пользы.

"Эти продукты часто имеют ореол здоровья. Но хитрый маркетинг может скрыть тот факт, что они переполнены добавленным сахаром, рафинированными маслами и пустыми калориями", - говорят представители клиники.

Конечным результатом может быть остановка похудения или даже нежелательный набор веса, а вы при этом будете удивляться, что пошло не так.

Завтрак, который мешает похудению

Одним из распространенных виновников является гранола. Долгое время считавшаяся питательным основным продуктом для завтрака, она часто скрывает высокое содержание сахара и жира под своим видом, состоящим из овса.

Одна чашка некоторых марок из супермаркетов может содержать более 400 калорий, при этом уровень сахара конкурирует с шоколадной плиткой.

"Гранола звучит здорово: овес, орехи, клетчатка, но когда она упакована медом, сиропом и маслами для усиления вкуса и срока хранения, она становится скорее десертом, чем завтраком", - сказал эксперт.

То же самое касается таких продуктов, как ароматизированные йогурты, протеиновые батончики и даже некоторые фруктовые соки, которые часто продаются как здоровые альтернативы, но могут содержать ударную дозу сахара и калорий, которые вашему организму не нужны.

"Если продукт нуждается в ярком брендировании, чтобы убедить вас, что он полезен, вероятно, это не так", - добавил специалист.