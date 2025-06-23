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Этот метод поможет женщинам после 45 лет быстро похудеть: он действительно работает

Понедельник 23 июня 2025 12:48
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Этот метод поможет женщинам после 45 лет быстро похудеть: он действительно работает Назван метод, который поможет быстро похудеть после 45 лет (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Метод 14/10 - это режим питания, который предусматривает 14 часов голода и 10 часов приема пищи ежедневно. Для женщин старше 45 лет этот подход способствует ускорению метаболизма, снижению веса и улучшению общего самочувствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Чем полезно периодическое голодание

Врач Бронвин Холмс-Махтани рассказал, что с возрастом у людей уменьшается мышечная масса, что снижает уровень метаболизма в состоянии покоя. Эти изменения приводят к тому, что женщины легче набирают вес.

Периодическое голодание (интервальное голодание) может быть полезным, но зависит от индивидуальных особенностей организма и правильного подхода.

Преимущества периодического голодания:

  • улучшает метаболизм и способствует снижению веса
  • повышает чувствительность к инсулину, что помогает контролировать уровень сахара в крови
  • способствует детоксикации организма и восстановлению клеток (автофагия)
  • может улучшить работу сердца и мозга
  • снижает воспаление и риск хронических заболеваний

Основные противопоказания:

  • не подходит для беременных и кормящих женщин
  • не рекомендовано людям с нарушениями пищевого поведения, диабетом 1 типа или серьезными заболеваниями
  • важно правильно выбрать режим голодания, чтобы не нанести вред организму

Женщины имеют уникальные гормональные реакции на голодание, которые отличаются от мужских из-за их повышенной чувствительности к гормонам. При правильном выполнении периодическое голодание улучшает чувствительность к инсулину и уменьшает воспаление, что является важными факторами для увеличения веса после 40 лет.

Детали метода

Метод 14/10 предусматривает голодание в течение 14 часов (включая ночь) и употребление пищи только в течение 10 часов, например, с 9:00 до 19:00.

Диетолог Терри Татеоссян рассказала, что этот метод более щадящий для женской эндокринной системы, чем более длительные периоды голодания. Он позволяет получить метаболические преимущества, не вызывая гормональной стрессовой реакции, которая иногда может случаться при более агрессивном голодании.

Эксперт отметила, что метод обеспечивает достаточно большой промежуток времени, в течение которого можно получить рекомендованную суточную норму белка, не испытывая переедания.

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