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Этот летний фрукт полезен для кишечника и содержит много витаминов: а вы его едите?

Среда 25 июня 2025 15:15
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Этот летний фрукт полезен для кишечника и содержит много витаминов: а вы его едите? Диетолог рассказала, чем полезны абрикосы для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Абрикосы - не только вкусный летний фрукт, но и настоящий кладезь пользы для здоровья. Они улучшают работу сердца, укрепляют зрение, поддерживают иммунитет и даже помогают сохранять молодость кожи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Today.

Чем полезны абрикосы

Диетолог Кэролайн Сьюзи рассказала, что они обеспечивают целый ряд преимуществ и могут помочь защитить от оксидативного стресса.

Абрикосы также низкокалорийны и могут обеспечить вас полезной для кишечника растворимой клетчаткой, калием и витамином С.

Один сырой абрикос содержит:

  • 17 калорий
  • 0,5 г белка
  • 0,14 г жира
  • 4 г углеводов
  • 0,7 г клетчатки
  • 3 г сахара

Хотя абрикосы не являются большим источником каких-то конкретных питательных веществ, они обеспечивают насыщенный запас клетчатки, витамина С, витамина А, бета-каротина и калия за очень небольшое количество калорий.

Клетчатка, которую содержат абрикосы - это преимущественно растворимый пектин, который замедляет пищеварение, благодаря чему вы дольше чувствуете сытость и помогает контролировать уровень сахара в крови.

Одно из главных преимуществ абрикосов - это количество и разнообразие антиоксидантов, которые они содержат, включая витамин С, витамин Е и бета-каротин.

Учитывая их характерный оранжевый цвет, пожалуй, неудивительно, что абрикосы содержат много бета-каротина - соединения, которое организм превращает в витамин А. В частности, бета-каротин полезен для здоровья глаз.

Абрикосы также содержат лютеин и зеаксантин, которые являются антиоксидантными соединениями, известными своей способностью поддерживать здоровье глаз.

Полифенолы (растительные соединения) во фруктах также обеспечивают определенную пользу для здоровья сердца.

Лучшие способы использования абрикосов

Благодаря своей естественной сладости и яркому цвету, абрикосы хорошо сочетаются с сырами и орехами в салате. Их также легко добавить в соус для курицы или индейки или в заправку для салата.

Кроме того, абрикосы имеют достаточно высокое содержание воды, поэтому будут прекрасно увлажнять организм.

Подумайте о добавлении их в смузи, чтобы получить увлажнение вместе с питательными веществами.

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