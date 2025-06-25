Этот летний фрукт полезен для кишечника и содержит много витаминов: а вы его едите?
Абрикосы - не только вкусный летний фрукт, но и настоящий кладезь пользы для здоровья. Они улучшают работу сердца, укрепляют зрение, поддерживают иммунитет и даже помогают сохранять молодость кожи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Today.
Чем полезны абрикосы
Диетолог Кэролайн Сьюзи рассказала, что они обеспечивают целый ряд преимуществ и могут помочь защитить от оксидативного стресса.
Абрикосы также низкокалорийны и могут обеспечить вас полезной для кишечника растворимой клетчаткой, калием и витамином С.
Один сырой абрикос содержит:
- 17 калорий
- 0,5 г белка
- 0,14 г жира
- 4 г углеводов
- 0,7 г клетчатки
- 3 г сахара
Хотя абрикосы не являются большим источником каких-то конкретных питательных веществ, они обеспечивают насыщенный запас клетчатки, витамина С, витамина А, бета-каротина и калия за очень небольшое количество калорий.
Клетчатка, которую содержат абрикосы - это преимущественно растворимый пектин, который замедляет пищеварение, благодаря чему вы дольше чувствуете сытость и помогает контролировать уровень сахара в крови.
Одно из главных преимуществ абрикосов - это количество и разнообразие антиоксидантов, которые они содержат, включая витамин С, витамин Е и бета-каротин.
Учитывая их характерный оранжевый цвет, пожалуй, неудивительно, что абрикосы содержат много бета-каротина - соединения, которое организм превращает в витамин А. В частности, бета-каротин полезен для здоровья глаз.
Абрикосы также содержат лютеин и зеаксантин, которые являются антиоксидантными соединениями, известными своей способностью поддерживать здоровье глаз.
Полифенолы (растительные соединения) во фруктах также обеспечивают определенную пользу для здоровья сердца.
Лучшие способы использования абрикосов
Благодаря своей естественной сладости и яркому цвету, абрикосы хорошо сочетаются с сырами и орехами в салате. Их также легко добавить в соус для курицы или индейки или в заправку для салата.
Кроме того, абрикосы имеют достаточно высокое содержание воды, поэтому будут прекрасно увлажнять организм.
Подумайте о добавлении их в смузи, чтобы получить увлажнение вместе с питательными веществами.
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