ru ua
Чт, 06 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Церква і вакцинація: Епіфаній висловився про щеплення від COVID

Новость на русском →
Київ, Четвер 06 січня 2022 21:54
Церква і вакцинація: Епіфаній висловився про щеплення від COVID Фото: Митрополит Київський і всієї України Єпіфаній (Віталій Носач / РБК Украина)
Автор: Мілан Лєліч

Православна Церква України (ПЦУ) не бачить у щепленнях від коронавірусу релігійного підтексту. Вакцинація - це не зло, а можливість забезпечити здоров'я і життя людини.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповівши Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

За його словами, в ПЦУ є священики, які проти вакцинації і вони висловлюють чітку позицію з цього питання. Однак в цілому Православна Церква України підтримує щеплення від коронавірусу і про цю позицію було заявлено ще до початку пандемії COVID-19, яка почалася у 2019 році.

"Тут (у вакцинації - ред.) немає релігійного підтексту. Якщо це стосується здоров'я і життя людини, то це ліки, які потрібно приймати", - сказав Епіфаній.

Він додав, що як тільки виникло питання про вакцинацію через поширення коронавірусу, то ПЦУ неодноразово висловлювалася, що в цьому немає ніякого релігійного підтексту.

"Для того щоб побороти цю хворобу - потрібно вакцинуватися. Але це особиста справа кожного, це право вибору кожної людини. Ми не застосовуємо якусь силу, кожен має право вибрати, якою вакциною хоче вакцинуватися", - сказав священнослужитель.

Епіфаній уточнив, що кожна людина самостійно вибирає вакцинуватися чи ні. При цьому держава, зокрема, Міністерство охорони здоров'я, має роз'яснювати і закликати людей зробити щеплення.

Ми заявили про те, що ми не проти, ми навпаки - за. Однак кожен вибирає самостійно. Є священнослужителі, які проти, є одиниці серед архієреїв, я знаю одного, який виступає, робить заяви проти вакцинації і наводить свої аргументи", - додав митрополит.

Нагадаємо, в Україні почали робити бустерні дози від коронавірусу для всіх охочих старше 18 років, записатися на щеплення можна онлайн.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПЦУ Вакцинація Коронавірус
NEWS
Силовики стріляють по беззбройних, багато затриманих: яка ситуація в Алмати
Силовики стріляють по беззбройних, багато затриманих: яка ситуація в Алмати
DAILY
Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані