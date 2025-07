Цензура в Steam? Популярная платформа начала массово удалять игры: в чем причина

Согласно новому пункту в правилах, на платформе запрещается размещать контент, который может противоречить нормам, установленным платежными операторами (например, Visa и Mastercard), а также банками или интернет-провайдерами. Такие игры могут быть удалены без предупреждения.

В документе подчеркивается, что правило в первую очередь касается контента категории "только для взрослых".

Хотя официальных комментариев от Valve пока нет, по данным SteamDB, с платформы уже были сняты десятки игр с ярко выраженной сексуальной тематикой. Причины удаления не указаны, но время совпадает с вводом новых правил.

Steam has added a new rule disallowing games that violate the rules and standards set forth by payment processors and card networks, or internet network providers.



At the same time, many incest themed games were removed from the store. pic.twitter.com/JHun6IZWyn