Цензура в Steam? Популярная платформа начала массово удалять игры: в чем причина

Платформа Steam ввела новое правило, из-за которого с площадки начали исчезать игры. Изменения затронули проекты с определенным типом контента, который может нарушать стандарты платежных систем и банков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологическое издание Engadget .

Что изменилось

Согласно новому пункту в правилах, на платформе запрещается размещать контент, который может противоречить нормам, установленным платежными операторами (например, Visa и Mastercard), а также банками или интернет-провайдерами. Такие игры могут быть удалены без предупреждения.

В документе подчеркивается, что правило в первую очередь касается контента категории "только для взрослых".

Хотя официальных комментариев от Valve пока нет, по данным SteamDB, с платформы уже были сняты десятки игр с ярко выраженной сексуальной тематикой. Причины удаления не указаны, но время совпадает с вводом новых правил.

Steam has added a new rule disallowing games that violate the rules and standards set forth by payment processors and card networks, or internet network providers.



At the same time, many incest themed games were removed from the store. pic.twitter.com/JHun6IZWyn — SteamDB (@SteamDB) July 16, 2025

Что стоит за этим решением

На первый взгляд такие меры могут показаться неожиданными, однако крупнейшие платежные системы давно борются с распространением 18+ контента. Так, ещё в 2020 году Mastercard и Visa запретили использовать свои карты на Pornhub, а в 2021 году Mastercard ужесточила требования к банкам, подключающим к их сети продавцов контента для взрослых.

Согласно этим требованиям, банки должны подтверждать наличие механизмов модерации, включая возможность блокировать и удалять незаконные материалы.

Реакция игроков

Многие пользователи Steam поддерживают удаление откровенно порнографических игр, однако обеспокоены самим подходом. Некоторые считают, что это может привести к финансовой цензуре, где решения принимаются не платформой, а глобальными финансовыми корпорациями.

Steam на протяжении многих лет подвергался критике за допуск сомнительных проектов, включая откровенно неприемлемый контент. Сейчас платформа, похоже, движется в сторону более жесткой фильтрации под давлением платежных систем.