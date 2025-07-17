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Цензура в Steam? Популярная платформа начала массово удалять игры: в чем причина

Четверг 17 июля 2025 15:45
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Цензура в Steam? Популярная платформа начала массово удалять игры: в чем причина Steam начал блокировать игры из-за требований платежных систем (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Платформа Steam ввела новое правило, из-за которого с площадки начали исчезать игры. Изменения затронули проекты с определенным типом контента, который может нарушать стандарты платежных систем и банков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологическое издание Engadget.

Что изменилось

Согласно новому пункту в правилах, на платформе запрещается размещать контент, который может противоречить нормам, установленным платежными операторами (например, Visa и Mastercard), а также банками или интернет-провайдерами. Такие игры могут быть удалены без предупреждения.

В документе подчеркивается, что правило в первую очередь касается контента категории "только для взрослых".

Хотя официальных комментариев от Valve пока нет, по данным SteamDB, с платформы уже были сняты десятки игр с ярко выраженной сексуальной тематикой. Причины удаления не указаны, но время совпадает с вводом новых правил.

Что стоит за этим решением

На первый взгляд такие меры могут показаться неожиданными, однако крупнейшие платежные системы давно борются с распространением 18+ контента. Так, ещё в 2020 году Mastercard и Visa запретили использовать свои карты на Pornhub, а в 2021 году Mastercard ужесточила требования к банкам, подключающим к их сети продавцов контента для взрослых.

Согласно этим требованиям, банки должны подтверждать наличие механизмов модерации, включая возможность блокировать и удалять незаконные материалы.

Реакция игроков

Многие пользователи Steam поддерживают удаление откровенно порнографических игр, однако обеспокоены самим подходом. Некоторые считают, что это может привести к финансовой цензуре, где решения принимаются не платформой, а глобальными финансовыми корпорациями.

Steam на протяжении многих лет подвергался критике за допуск сомнительных проектов, включая откровенно неприемлемый контент. Сейчас платформа, похоже, движется в сторону более жесткой фильтрации под давлением платежных систем.

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