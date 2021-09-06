Ціни на нові автомобілі за 20 років зросли на 63%: названо причини

У Європі з 2002 по 2020 рік автомобілі популярних В- і С-класів подорожчали більш, ніж в половину.

Середня ціна на нові моделі C-класу в Європі зросла на цілих 63 відсотки з 2002 по 2020 рік, автомобілі B-сегмента подорожчали за той же період на 59 відсотків. Це явище може бути пов'язано з великою кількістю технологій і обладнання для забезпечення безпеки в сучасних автомобілях, з електрифікацією, а також з перевагою покупців більш дорогих комплектацій.

Середня ціна на хетчбек C-сегмента (Ford Focus, Opel Astra, Peugeot 308, Renault Megane, Toyota Corolla, Volkswagen Golf і т.д.) зросла з 18 400 євро у 2002 році до майже 30 000 євро у 2020 році. Якщо виключити більш дорогі електрифіковані автомобілі, ціни на автомобілі з ДВС за той же період все одно зросли суттєво: на 53 відсотки.

Хоча зростання досить істотне, він не враховує інфляцію. Використовуючи калькулятор інфляції, виходить, що 18 400 євро у 2002 році дорівнюють приблизно 24 756 Євро у 2020-му. Витрати на розробку сучасних автомобілів вище, ніж вони були два десятиліття тому.

Автовиробники намагаються дотримуватися суворих норм викидів, створюючи більш чисті двигуни та додаючи електрифікацію. Якщо додати програмне та апаратне забезпечення, необхідне мультимедіа та систем допомоги водієві, включаючи велику кількість датчиків і камер, неважко зрозуміти, чому ціни на нові автомобілі постійно зростають.

Ще одним важливим фактором є те, що люди більш схильні купувати більш дорогі варіанти кожної моделі в порівнянні з минулими. Взяти, наприклад, європейський бестселер Volkswagen Golf. Його середня ціна зросла на 22 відсотки в період з 2002 по 2010 рік і ще на 37 відсотків у період 2010-2020 років.

В цілому автомобілі в-класу (Volkswagen Polo, Ford Fiesta, Opel Corsa, Toyota Yaris, Renault Clio і т.д.) стали на 59 відсотків дорожче. Середня ціна популярного Volkswagen Polo в Німеччині зросла на 18 відсотків у період з 2002 по 2010 рік і на 35 відсотків у період з 2010 по 2020 рік.

Варто очікувати, що зростання середніх цін на автомобілі продовжиться ще деякий час. Згідно з останніми прогнозами, великі тиражі вироблених батарей для електромобілів можуть потенційно знизити ціну компактних електрокарів. Але станеться це не раніше 2027-2028 року.