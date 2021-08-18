За місяць собівартість будівництва житла значно зросла: експерти назвали причини

Як зазначають в компанії, цьому сприяють два головних чинники: активізація попиту на якісні та сучасні житлові проєкти (перш за все, у вигляді інвестицій у нерухомість) та підвищення цін на основні будівельні матеріали (цемент, метал тощо), оздоблювані й будівельні роботи, а також збільшення заробітних плат кваліфікованих спеціалістів.

"Ми порахували, що за останній місяць собівартість будівництва житла виросла на 100-120 доларів за кв.м. І сприяє цьому підвищення цін на основні будівельні матеріали та роботи", - зазначила комерційна директорка "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська.

Сприяє зростанню ціни й якість житлових проектів - девелопери вкладають багато ресурсів в створення цікавих концепцій з розвинутою інфраструктурою для життя та відпочинку мешканців. Забудовники відмітили, що українці готові платити за додатковий комфорт та якісний сервіс.

Пріоритети покупців також змінюються

Щодо змін в портреті споживача, то в "Інтергал-Буд" помітили стрімке зменшення середнього віку покупця (якщо раніше це був вік 30+, то сьогодні 25+) та підвищення вимог до будівельних проектів з боку покупця.

"Наші покупці сьогодні - це молоді люди креативних професій, які багато подорожують та бачать, як будують та живуть за кордоном. Вони хочуть й в Україні бачити подібні проекти. І тут мова не лише про класну архітектуру та привабливі вестибюлі, це про можливість цікаво проводити час на території комплексу, працювати, навчатися та спілкуватися. Вони звертають увагу на якість обслуговування у відділах продажів, в якому обсязі надають інформацію про комплекс, дозвільні та проєктні документи, будівельні та оздоблювальні матеріали тощо", - розповіла Лаєвська.

В цілому ж експерти зазначають, що саме завдяки вибагливості покупців, будівельні компанії почали зваженіше підходити до вибору ділянок під комплексну забудову. Вони досліджують прилеглу інфраструктуру, транспортно-пішохідні потоки, вивчають соціально-демографічну ситуацію.

Також експерти зазначили, що саме комплексна й багатофункціональна забудова - формат проектів, які набувають все більшої популярності в Україні.