Ціни на нафту впали нижче 50 доларів через коронавіруса

Фото: видобуток нафти (OilNow)

Нафта падає перед засіданням ОПЕК+ у Відні

Ціни на нафту знижуються в п'ятницю, 6 березня, через страхи навколо попиту на паливо на тлі глобальної спалаху коронавіруса. Про це повідомляє агентство Reuters.

Побоювання з приводу епідемії коронавіруса посилилися тривогами про те, що країни-виробники нафти, що не входять в ОПЕК, поки не погодилися на нові скорочення видобутку.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на 1,5% до 49,30 доларів за барель, ф'ючерси на американську легку нафту WTI знизилися на 1,3% до 45,3 доларів за барель.

ОПЕК в четвер підтримала більш глибоке скорочення видобутку, ніж очікувалося раніше - на 1,5 мільйона барелів на добу до кінця 2020 року.

Міністри ОПЕК сказали, що від країн, що не входять в організацію, очікується додаткове зниження видобутку на 500 тис. барелів на добу. Проте Росія і Казахстан, які є членами ОПЕК+, сказали, що вони поки не погодилися на більш масштабні скорочення.

Зустріч ОПЕК+ відбудеться у Відні в п'ятницю.

Як повідомляло РБК-Україна, всього в світі зафіксовано 98 387 випадків, коронавирусу. Більшість - 80,5 тисяч, зареєстровані на материковій частині Китаю. Більше тисячі випадків зафіксовані в Південній Кореї (6284), Італії (3858) та Ірані (3513).

Зазначимо, Федеральна резервна система США 3 березня прийняла термінове рішення про зниження базової процентної ставки на 0,5% до 1-1,25% річних. Як зазначили у ФРС, основи економіки США залишаються сильними, проте коронавірус створює зростаючі ризики для економічної активності.