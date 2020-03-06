ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ціни на нафту впали нижче 50 доларів через коронавіруса

Новини » Економіка     06.03.2020 - 10:16
Ціни на нафту впали нижче 50 доларів через коронавіруса
Фото: видобуток нафти (OilNow)

Нафта падає перед засіданням ОПЕК+ у Відні

Ціни на нафту знижуються в п'ятницю, 6 березня, через страхи навколо попиту на паливо на тлі глобальної спалаху коронавіруса. Про це повідомляє агентство Reuters.

Побоювання з приводу епідемії коронавіруса посилилися тривогами про те, що країни-виробники нафти, що не входять в ОПЕК, поки не погодилися на нові скорочення видобутку.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на 1,5% до 49,30 доларів за барель, ф'ючерси на американську легку нафту WTI знизилися на 1,3% до 45,3 доларів за барель.

ОПЕК в четвер підтримала більш глибоке скорочення видобутку, ніж очікувалося раніше - на 1,5 мільйона барелів на добу до кінця 2020 року.

Міністри ОПЕК сказали, що від країн, що не входять в організацію, очікується додаткове зниження видобутку на 500 тис. барелів на добу. Проте Росія і Казахстан, які є членами ОПЕК+, сказали, що вони поки не погодилися на більш масштабні скорочення.

Зустріч ОПЕК+ відбудеться у Відні в п'ятницю.

Як повідомляло РБК-Україна, всього в світі зафіксовано 98 387 випадків, коронавирусу. Більшість - 80,5 тисяч, зареєстровані на материковій частині Китаю. Більше тисячі випадків зафіксовані в Південній Кореї (6284), Італії (3858) та Ірані (3513).

Зазначимо, Федеральна резервна система США 3 березня прийняла термінове рішення про зниження базової процентної ставки на 0,5% до 1-1,25% річних. Як зазначили у ФРС, основи економіки США залишаються сильними, проте коронавірус створює зростаючі ризики для економічної активності.

Ціни на нафту зростають перед засіданням ОПЕК Ціни на нафту подорожчали через екстрене зниження базової ставки ФРС
Новини України нефтьцены
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся