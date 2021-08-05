Ціни на нафту знижуються через побоювання з приводу коронавірусу

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,6%, до 69,99 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту марки WTI 0,5%, до 67,84 доларів за барель. Обидва контракти подешевшали більш ніж на 2 долари за барель в середу.

У четвер Японія повинна поширити надзвичайні обмеження на більшу кількість префектур, в той час як Китай, другий за величиною споживач нафти у світі, ввів обмеження в деяких містах і скасував рейси, що поставило під загрозу попит на паливо.

"Китай зараз зіткнувся з найважчою кризою COVID - 19 з того часу, як перший спалах був взяти під контроль", - заявили аналітики FGE в записці в четвер.

Зростання долара, викликане очікуваннями, що Федеральна резервна система США може почати посилення політики раніше, ніж очікувалося раніше, також чинив тиск на ціни на нафту. Сильніший долар робить нафту дорожчою для власників інших валют.

Напруженість на Близькому Сході стримувала зниження цін.

Ізраїльські літаки завдали ударів по майданчиках для запуску ракет на півдні Лівану рано вранці в четвер у відповідь на раніше випущені снаряди по Ізраїлю.

Обмін ударами стався після нападу на танкер біля берегів оману минулого четверга, в якому Ізраїль звинуватив Іран. Два члени екіпажу, британець і румун, загинули. Іран заперечував свою причетність.

У середу Держдепартамент США заявив, що, на його думку, іранці захопили танкер Asphalt Princess під прапором Панами в оманській затоці, але не може підтвердити.

"У зв'язку з наростанням напруженості між Іраном і світовими державами через атаку безпілотників минулого тижня, схоже, переговори з ядерної угоди будуть тривалими і навряд чи забезпечать неминуче ослаблення санкцій для Ірану",-сказав Едвард Мойя, старший аналітик OANDA.