Ціни на нафту знижуються на тлі рекордних випадків Covid-19

Ціни на нафту знижуються в п'ятницю, 10 липня, у зв'язку зі сплеском заражень коронавірусом в США та інших країнах. Інвестори побоюються, що будуть введені обмежувальні заходи, які нададуть тиск на попит.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 1,58% до 41,68 доларів за барель до 10:00 за київським часом, на WTI - на 1,87% до 38,88 доларів за барель.

Хоча багато аналітиків очікують, що економіка та попит на паливо відновляться після пандемії, рекордної денне зростання випадків коронавірусу в Сполучених Штатах, найбільшому споживачі нафти у світі, викликало стурбованість з приводу темпів відновлення.

"Я не припускаю, що нафтові трейдери будуть шукати можливості для розміщення значних ставок на ринку сьогодні, беручи до уваги те, що ціни можуть продовжити падати і у вихідні", - сказав Стівен Іннес, головний стратег AxiCorp.

У четвер в США було зареєстровано понад 60,5 тисяч нових випадків COVID-19, що стало новим денним рекордом, і американцям було запропоновано прийняти нові заходи безпеки. Цифра також стала самим високим добовим показником для всіх країн, після того як вірус з'явився в Китаї в кінці минулого року.

В Австралії уряд в п'ятницю розгляне питання про скорочення числа громадян, яким дозволено повертатися в країну з-за кордону, після того як влада розпорядилася про новий закриття другого за чисельністю населення міста країни, Мельбурна.

Нагадаємо, МВФ прогнозує середні спотові ціни на нафту у 2020 році на рівні 36,20 доларів за барель до 37,50 доларів у 2021 році.

Зазначимо, НБУ у своєму макроекономічному прогнозі заклав середню ціну на нафту до 2020 року на рівні 35 доларів за барель.