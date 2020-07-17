Ціни на нафту знижуються на тлі поширення COVID-19

Ціни на нафту знизилися в п'ятницю, 17 липня, на тлі невизначеності щодо відновлення світового попиту через зростання числа нових випадків COVID-19 в ряді країн. На ринок також впливає рішення ОПЕК+ збільшити видобуток.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафта марки Brent подешевшала на 0,37% до 43,21 доларів за барель до 10:00 за київським часом, нафта WTI знизилася на 0,22% до 40,66 доларів за барель.

Ф'ючерси на Brent і WTI знизилися на 1% в четвер після того, як днем раніше як країни ОПЕК+, домовилися знизити обсяг рекордних скорочень видобутку в 9,7 млн барелів на добу на 2 млн барелів на добу починаючи з серпня.

США в четвер зафіксували понад 77 тисяч нових випадків зараження коронавірусом, оновивши добовий рекорд, в той час як кількість смертей зросла майже на 1 тисячу. Іспанія та Австралія повідомили про найбільш різких щоденні скачки за більш ніж два місяці, в Індії зафіксовано нові випадки, а Бразилія посилила карантинні заходи.

Аналітики очікують, що ринок залишиться в діапазоні 40-45 доларів за барель, враховуючи очікування про деяке зростання видобутку в США і невизначеність у відношенні попиту на паливо через ймовірність нових карантинних заходів.

Нагадаємо, Організація країн-експортерів нафти і її союзники (група ОПЕК+) домовилися 15 липня скоротити масштаби скорочення видобутку нафти з серпня.

Країни ОПЕК+ знизять свої скорочення до 7,7 млн барелів на добу, в той час як зараз діють скорочення на 9,7 млн барелів на добу.

Як повідомляло РБК-Україна, з-за падіння цін на нафту імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну за перше півріччя 2020 року впав на 27% до 3,966 млрд доларів.