Ціни на нафту перейшли до зниження на тлі побоювань з приводу COVID-19

Нафта марки Brent впала на 1%, до 71,54 долара за барель до 15:30 за київським часом після зростання на 1,7% в середу. Нафта WTI подешевшала 1,15%, до 67,58 долара за барель після зростання на 1,2% на попередній сесії.

Управління енергетичної інформації США (EIA) повідомило, що запаси нафти в США падали минулого тижня третій тиждень поспіль, а загальний попит на паливо виріс до максимуму з березня 2020 року. Однак картина попиту не зовсім оптимістична.

"На даний момент споживачі в США, схоже, не звертають уваги на поширення варіанту Delta. Тим не менш, схоже, що ми наближаємося до піку попиту в США, який буде стримувати ціни на нафту", - йдеться в повідомленні Capital Economics.

Відновлення виробництва в Мексиці, де в неділю в результаті пожежі на морській платформі загинуло щонайменше п'ять робітників і було вибито трохи більше 400 тис. барелів на добу, також чинить тиск на ціни.

Крім того, нові спалахи COVID-19, викликані Delta-варіантом коронавірусу, викликають побоювання з приводу сили відновлення економіки в усьому світі.