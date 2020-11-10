Ціни на нафту перейшли до зниження після бурхливого зростання через вакцину Pfizer

Фото: видобуток нафти (OilNow)

Інвестори побоюються нових карантинних обмежень, незважаючи на появу вакцини від коронавірусу

Ціни на нафту впали у вівторок, 10 листопада, оскільки поновилися побоювання з приводу короткострокового попиту на паливо в уражених коронавірусом Європі та США. Напередодні ціни різко зросли після заяви про вакцину від коронавірусу компанії Pfizer.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 1% до 41,96 доларів за барель до 05:45 за Грінвічем, в той час як ф'ючерси на нафту марки WTI на 1,4% до 39,74 доларів. Пізніше ціни знову пішли вгору.

Обидва еталонних контракти підскочили на 8% у понеділок, показавши найбільший щоденний приріст за більш ніж п'ять місяців після того, як виробники ліків Pfizer і BioNTech заявили, що експериментальна вакцина від COVID-19 більш ніж на 90% ефективна. Однак масове впровадження, ймовірно, відбудеться через кілька місяців після схвалення регулюючими органами.

"Життєздатна вакцина однозначно змінює правила гри для нафти - ринку, на якому половина попиту виходить від переміщення людей і товарів. Але, як ми вже писали раніше, нафта - це спотовий актив, який повинен спочатку усунути поточний дисбаланс попиту і пропозиції, перш ніж ціни за один-два роки зможуть вирости ", - йдеться в замітці JP Morgan.

Rystad Energy заявила, що ізоляція в Європі може призвести до втрати ще 1 млн барелів на день попиту на нафту до кінця цього року.

"Прискорене впровадження декількох вакцин не знижує ризик того, що багатьом штатам США доведеться восени/взимку повернутися до тієї або іншій формі ізоляції", - сказав глава нафтових ринків Rystad Energy Бьорнар Тонхауген.

Як повідомляло РБК-Україна, світові фондові індекси злетіли до рекордних значень після того, як компанія Pfizer 9 листопада заявила, що її експериментальна вакцина більш ніж на 90% ефективна в запобіганні COVID-19. На Уолл-стріт 9 листопада індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 2,95%, S&P 500 - на 1,17%, а індекс Nasdaq Composite знизився на 1,53%.

Ціни на нафту 9 листопада зросли на 10%, що стало найбільшим денним приростом більш ніж за шість місяців. Стрибок стався після того, як Pfizer оголосила багатообіцяючі результати своєї вакцини проти COVID-19.