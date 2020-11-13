Ціни на нафту падають через сплеск захворюваності на COVID-19

Ціни на нафту знижуються в п'ятницю, 13 листопада, через побоювання повільного відновлення світової економіки і попиту на паливо у зв'язку із зростанням випадків коронавірусної інфекції. Однак ринок росте другий тиждень поспіль, чому сприяли надії на вакцину Pfizer.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent знизилися на 0,78%, до 43,19 доларів за барель до 12:05 за київським часом, у той час як ф'ючерси на нафту марки WTI впали на 1,00%, до 40,71 доларів за барель

"Інвестори зафіксували прибуток від недавнього ралі, оскільки похмурі перспективи світової економіки послабили настрої на тлі різкого збільшення числа випадків коронавірусу і нових соціальних обмежень", - сказав Коічі Муракамі, аналітик Daiichi Commodities Co Ltd

За його словами, очікується, що наступного тижня ціни на нафту залишаться під тиском, якщо поширення пандемії продовжить прискорюватися в багатьох частинах світу.

Нові випадки коронавірусної інфекції у Сполучених Штатах та інших країнах досягли рекордного рівня, і посилення обмежень для стримування поширення знизило ймовірність короткочасного припинення глобальної кризи охорони здоров'я.

Новини про вакцину викликали стрибок цін на WTI і Brent на цьому тижні. Обидва контракти росли в надії на те, що пандемію COVID-19 можна буде взяти під контроль після того, як дані показали, що експериментальна вакцина, розроблена Pfizer і BioNTech, ефективна на 90%.

Проте Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) заявило в четвер, що глобальний попит на нафту навряд чи сильно зросте через вакцину до 2021 року.

Нагадаємо, ціна нафти марки Brent у середу, 11 листопада, перевищила 45 доларів за барель. Нафта подорожчала до двомісячного максимуму надії на ефективну вакцину проти COVID-19.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) знизило прогноз попиту на нафту на 2020 рік. Згідно з прогнозом, малоймовірно, що вакцини істотно підвищать попит до наступного року.