Ціни на нафту знижуються після рішення ОПЕК+ скоротити видобуток

Ціни на нафту перейшли до зниження в четвер, 16 липня. Напередодні країни ОПЕК і союзники домовилися пом'якшити рекордні скорочення видобутку нафти.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафту марки Brent подешевшала на 0,71% до 43,48 доларів за барель до 13:00 за київським часом, нафта WTI знизилася на 1,09% до 40,75 доларів за барель. Обидва контракту зросли на 2% днем раніше після різкого падіння запасів нафти в США.

"На ринку нафти все нормалізується", - сказав Норберт Рюккер, голова відділу економічних досліджень в Julius Baer.

Очікується, що ціни на нафту залишаться обмеженими, оскільки збільшення попиту з країн ОПЕК+, ймовірно, буде поглинуте відновленням попиту, сказав Цутому Косуге, президент дослідницької компанії Marketedge Co.

"Я очікую, що в наступному місяці Brent буде дотримуватися жорсткого діапазону між 40,50 - 46,50 доларів", - сказав він, додавши, що зростання напруженості у відносинах між Китаєм і США може вплинути на настрої на ринку.

Нагадаємо, Організація країн-експортерів нафти і її союзники (група ОПЕК+) домовилися 15 липня скоротити масштаби скорочення видобутку нафти з серпня.

Країни ОПЕК+ знизять свої скорочення до 7,7 млн барелів на добу, в той час як зараз діють скорочення на 9,7 млн барелів на добу.

Як повідомляло РБК-Україна, з-за падіння цін на нафту імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну за перше півріччя 2020 року впав на 27% до 3,966 млрд доларів.