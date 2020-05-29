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Ціни на нафту знижуються після чотирьох тижнів зростання

Новини » Економіка     29.05.2020 - 10:26
Ціни на нафту знижуються після чотирьох тижнів зростання
Фото: видобуток нафти (OilNow)

Попит на нафту у світі залишається низьким

Ціни на нафту знижуються в п'ятницю, 29 травня, і очікується перше тижневе падіння після чотирьох тижнів зростання. На ціни впливає посилення напруженості у відносинах між США і Китаєм на світових фінансових ринках, а також зростання запасів у США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 0,68% до 35,05 доларів за барель до 10:00 за київським часом ціни на нафту WTI - на 1,54% до 33,19 доларів за барель.

"Ралі потребує перепочинку. Це були чотири тижні зростання, і ринку потрібен час, щоб ціни downstream (переробка нафти і збут нафтопродуктів) наздогнали його", - сказав Хоуї з OCBC.

Дані Управління з енергетичної інформації в четвер показали, що запаси нафти та дистилятів у США різко виросли минулого тижня. Попит залишається слабким навіть після того, як деякі штати скасували обмеження на переміщення, запроваджені для стримування пандемії коронавірусу, повідомили аналітики.

Трейдери будуть зосереджені на результати переговорів про скорочення виробництва між Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК) і союзниками, включаючи Росію (ОПЕК+) у другому тижні червня.

Саудівська Аравія і деякі члени ОПЕК розглядають можливість збільшення рекордного скорочення видобутку на 9,7 млн барелів після червня, але поки не домоглися підтримки з боку Росії.

Нагадаємо, фактична ціна реалізації нафти, конденсату за квітень 2020 року в Україні впала на 33% до 3959,80 грн/тонна.

Зазначимо, НБУ у своєму макроекономічному прогнозі заклав середню ціну на нафту до 2020 року на рівні 35 доларів за барель.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України нефть
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