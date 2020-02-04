Ціни на нафту почали рости після різкого падіння через коронавірус

Ціни на нафту почали зростати після того, як експерти технічного комітету ОПЕК+ зібралися на екстрене засідання через побоювання впливу коронавіруса на попит на нафту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить 54,7 долара за барель, що на 0,26 долара (0,48%) вище ціни закриття попередньої сесії.

"Якщо спалах вірусу триватиме півроку, попит на нафту в 2020 році може зрости на 1,01 млн б/с в порівнянні з попереднім прогнозом в 1,22 млн б/с. За оцінкою ОПЕК+, в першому кварталі зростання сповільниться до 0,8 млн б/с проти попереднього прогнозу в 1,17 млн б/с, у другому кварталі - до 0,77 млн б/с в порівнянні з попередньою оцінкою в 1,18 млн б/з. Зростання попиту повинно відновитися в другому півріччі", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ціна на Brent впала до мінімуму за останній рік.

Нагадаємо, Fitch допускає падіння цін на нафту нижче 50 доларів через коронавірус. Fitch очікує, що ціни на нафту в 2020 році залишаться вкрай волатильними. Крім спалаху коронавіруса, на ціни можуть вплинути геополітична напруженість і економічні настрої.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно зі звітом міжнародного рейтингового агентства Moody's, поширення нового коронавіруса з Китаю по світу може стати "чорним лебедем" для світової економіки, порівнянним з глобальною кризою 2008-2009 років.