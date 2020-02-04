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Ціни на нафту почали рости після різкого падіння через коронавірус

Новини » Енергетика     04.02.2020 - 21:40
Ціни на нафту почали рости після різкого падіння через коронавірус
Фото: видобуток нафти (OilNow)

Вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить 54,7 доларів за барель

Ціни на нафту почали зростати після того, як експерти технічного комітету ОПЕК+ зібралися на екстрене засідання через побоювання впливу коронавіруса на попит на нафту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить 54,7 долара за барель, що на 0,26 долара (0,48%) вище ціни закриття попередньої сесії.

"Якщо спалах вірусу триватиме півроку, попит на нафту в 2020 році може зрости на 1,01 млн б/с в порівнянні з попереднім прогнозом в 1,22 млн б/с. За оцінкою ОПЕК+, в першому кварталі зростання сповільниться до 0,8 млн б/с проти попереднього прогнозу в 1,17 млн б/с, у другому кварталі - до 0,77 млн б/с в порівнянні з попередньою оцінкою в 1,18 млн б/з. Зростання попиту повинно відновитися в другому півріччі", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ціна на Brent впала до мінімуму за останній рік.

Нагадаємо, Fitch допускає падіння цін на нафту нижче 50 доларів через коронавірус. Fitch очікує, що ціни на нафту в 2020 році залишаться вкрай волатильними. Крім спалаху коронавіруса, на ціни можуть вплинути геополітична напруженість і економічні настрої.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно зі звітом міжнародного рейтингового агентства Moody's, поширення нового коронавіруса з Китаю по світу може стати "чорним лебедем" для світової економіки, порівнянним з глобальною кризою 2008-2009 років.

Ціна на Brent впала до мінімуму за останній рік Fitch допускає падіння цін на нафту нижче 50 доларів через коронавірус
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