Ціни на полуницю в Україні впали в два рази: скільки коштують ягоди

Ціни на полуницю в Україні впали (ілюстративне фото: pixabay.com)

Ціни на полуницю в Україні знизилися з рекордних 220 до 85 гривень

Ціни на полуницю в Україні впали за тиждень на 30%. Вартість ягід ще 8 травня в різних регіонах в супермаркетах варіювалася на рівні 120-160 гривень, в той час, як зараз, за різними оцінками, полуниця коштує від 85 до 126 гривень. Такі ціни представлені у великих торгових мережах в різних областях України.

У Києві зараз ціна на ринках варіюється від 100 до 160 гривень за кілограм. Якщо пошукати, то можна знайти й за 80. В супермаркетах ягоди є не всюди. З трьох столичних супермаркетів полуницю знайшли тільки в одному. Там вона коштує 220 гривень за кілограм.

У Рівному вартість полуниці в магазинах варіюється від 85 до 126 гривень за кілограм.

Фермери кажуть, що ціни продовжать падати, коли настане традиційний сезон полуниці.

"Проблем зі збутом полуниці в Україні немає. Попит на хорошу велику та смачну полуницю перевищує пропозицію. Але у зв'язку з карантином продати в цьому році може буде важче, тому що попит може зменшитись в рази. Ціна впаде тоді, коли будуть масові збори", - каже фермер із житомирської області Валерій Мельник, передає ТСН.

Пік полуничного сезону очікується в середині червня. Тоді краще і купувати ягоду на варення або заморозка. Ціни можуть впасти до 35-45 гривень за кілограм.

Нагадаємо, що раніше були названі продукти, що найбільш подорожчали з початку року.

Раніше Україна покращила позиції у рейтингах експортерів с/г продукції.

Автор: Анна Ярошенко