Ціни виростуть ще на 15%. Оренда житла в Україні продовжить дорожчати, якщо не буде локдауну

За словами президента АФНУ Юрія Піти, найбільше зросли ціни на "соціальні" малогабаритні квартири старої забудови, розташовані поблизу станцій метро чи транспортних вузлів.

Експерт зауважив, що формування цін відповідно до попиту відбулося у квітні-травні поточного року. І до середини серпня вартість залишатиметься сталою.

При цьому, у порівнянні з минулим роком, попит на оренду житла зріс на 20-25%, хоча він досі не наздогнав пікових показників 2019 року.

"На ринку оренди житла ціни формуються через наявний попит. Упродовж 2021 року відбувається повільне підтягування вартості найму до показників кінця 2019 року. Але це стається без якихось відчутних цінових стрибків", - підкреслив Юрій Піта.

До кінця року, за умови збереження поточної соціально-економічної ситуації, в цьому сегменті нерухомості навряд чи можливі якісь неочікувані події, що здатні вплинути на ціноутворення.

За прогнозами АФНУ, до кінця 2021 року ціна може зрости в середньому ще на 10-15%. Отже, за підсумками року вартість оренди квартир збільшиться на 25-30% і відповідатиме "доковідним" цінам.

Як перший локдаун вплинув на ринок оренди

Юрій Піта нагадав, що у 2020 році під час першого весняного локдауну вартість оренди житла суттєво знизилася. В деяких регіонах країни, наприклад, у Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі, вона впала на 50-70%.

В інших регіонах - на рівні 35-40%. Водночас на найбільш затребуване житло - 1,2-кімнатні квартири радянської забудови площею 35-50 кв. м - зниження орендної платні у Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі та Львові не перевищило 25-30%.

Проте навесні 2020 року на ринку оренди спостерігалося, так зване, «приховане зниження цін», що проявлялося в різних поступках власників квартир. Найпоширенішим стало відтермінування платні на 1-2 місяці, або повністю чи частково скасована орендна плата за один місяць.

За підрахунками АФНУ, приблизно в 80% випадків власники квартир у найбільших містах України йшли на всілякі поступки, бо на тлі "втечі" орендарів, їм було конче необхідно зберегти своїх клієнтів, розповів Піта.

За його даними, вже з другої половини 2020 року вартість оренди поволі почала зростати, адже збільшився попит, люди почали повертатися до звичного життя. І з другої половини до завершення минулого року, ринок повернув собі до 15% "доковідної" ціни оренди житла. Таким чином, в кінці 2020 року вартість оренди була лише на 20-25% нижчою, ніж наприкінці 2019.

Можливі наслідки нових карантинних обмежень

Можливий новий локдаун відразу позначиться, як на рівні попиту, так і на вартості оренди. Очільник АФНУ вважає, що за зниження попиту в межах 20% цінові коливання будуть майже непомітними. Однак, якщо пропозиція буде на 40-50% більшою за попит, то варто очікувати зниження орендних цін на 20-25%.

"Сегмент оренди житла - найбільш чутливий до швидких суспільних та економічних змін. В ньому майже ніколи не спостерігаються інерційні процеси, як, наприклад, в сегменті купівлі-продажу квартир. Можливий локдаун відразу вплине саме на оренду житла: зі зниженням попиту, вартість найму також знизиться. Проте після скасування обмежень ринкова кон’юнктура здатна поновитися впродовж 2-3 місяців", - підсумували в АФНУ.