Ціни на оренду квартир в Києві найвищі з початку року: названі причини

У серпні 2021 року медіанна ціна оренди житлової нерухомості Києва зросла на 4,8% в порівнянні з попереднім місяцем та становила 11 дол./кв.м. Вперше з початку року медіанна ціна на ринку значно перевищила позначку в 500 доларів за квартиру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітику порталу Address.ua .

"На ринку оренди житлової нерухомості триває зростання цін. Основними причинами можна назвати відновлення економіки та повернення населення до очного формату роботи й навчання, що спровокувало значний сезонний стрибок орендних ставок", — повідомив Роман Герасимчук, директор City Development Solutions.

Так, у серпні медіанна ціна оренди квартир в Києві склала 11 дол./кв.м. Ціна оренди квадратного метра однокімнатних квартир склала 12,5 дол., двокімнатних — 11 дол./кв.м., трикімнатних — 9 дол./кв.м.

Найдорожчим для оренди у Києві є Печерський район. Медіанна вартість оренди в центрі столиці становить 1101 дол. за об'єкт, або 16 дол. за кв.м. На другому місці — Шевченківський район. Тут орендодавці просять в середньому 774 дол. за квартиру ($ 12/кв.м.). На третьому місці Голосіївський район — 677 дол. за об'єкт ($ 12/кв.м). Мінімальна медіанна ціна на оренду квартир зафіксована в Деснянському районі — 372 дол. за квартиру, або 7 дол. за кв.м. Медіанна вартість оренди квартир в Києві з розбивкою на кімнати (Джерело: address.ua)

Обсяг ринку оренди квартир, за результатами серпня, розподілився наступним чином. 47% від загальної кількості пропозиції, зосереджено в категорії однокімнатних квартир. Пропозиція по двокімнатних квартирах — 35%, трикімнатних — 15%. 3% оголошень — багатокімнатні квартири, вільні для заселення.

Що стосується попиту, то у серпні поточного року 45% запитів від охочих зняти квартиру в оренду припадає на однокімнатні квартири. 33% потенційних орендарів шукають двокімнатні квартири, а 16% — трикімнатні. Найскладніше здавати в оренду багатокімнатні квартири, лише 6% орендарів підшукують житло з чотирма і більше кімнатами.

"На сьогодні ринок оренди стає більшою мірою ринком орендодавця, що, втім, може істотно змінитися в разі нових локдаунів. У широкому сенсі, зростання цін на ринку оренди та продажу нерухомості служить сигналом, що в найближчі місяці очікувати зниження цін безумовно не варто — ринок знаходиться в тривалому етапі зростання", — зазначив Роман Герасимчук.