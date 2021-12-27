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Центри вакцинації в Україні закриють на цьому тижні: у чому причина

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні на цьому тижні перестануть працювати центри вакцинації від коронавірусу. Стала відома причина.

Про це повідомляє РБК-Україна.

В перші дні після святкування Нового року МОЗ дає можливість відпочити медичним працівникам. В решту днів пункти вакцинації працюватимуть за звичайним розкладом.

В Україні створили понад 1,4 тисячі мобільних бригад, понад 3,3 тисячі пунктів щеплення та більш ніж 500 центрів вакцинації, зазначили у МОЗ.

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Вакцинація