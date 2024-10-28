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Центровой "Оклахомы" оставил в дураках защиту "Атланты" и оформил данк: момент дня в НБА

Оклахома-Сити, Понедельник 28 октября 2024 11:46
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Центровой "Оклахомы" оставил в дураках защиту "Атланты" и оформил данк: момент дня в НБА Фото: Чет Холмгрен набрал 25 очков против "Хокс" (si.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил центровой "Оклахомы-Сити Тандер" Чет Холмгрен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Американец запомнился моментом в финальной четверти противостояния с "Атлантой". Он получил мяч на входе в "краску", ложным движением убрал соперника, пошел на корзину и уложил сверху.

Стараниями Холмгрена и других "Тандер" отметили уверенную домашнюю победу (128:104). "Оклахома" идет без поражений в новом сезоне и вышла в лидеры Западной конференции. Тем временем "Хокс" потерпели первое поражение и опустились на 4-е место на Востоке.

Самым результативным в поединке стал лидер "Тандер" Шей Гилджес-Александер. Он оформил дабл-дабл – 35 очков, 11 подборов и 9 передач. Холмгрен добавил еще 25 пунктов в копилку "Оклахомы".

Кто такой Чет Холмгрен

Уроженец Миннеаполиса, на студенческом уровне выступал за "Гонзагу Бульдогс". Выбран "Оклахомой" под вторым номером драфта НБА-2022.

Попал в ростер команды на Летнюю лигу ассоциации, где ярко дебютировал против "Юты" (23 очка). В регулярном чемпионате впервые вышел в октябре следующего года, потому что весь сезон пропустил из-за переломовывиха среднего отдела стопы. Месяц спустя установил персональный рекорд результативности – 36 пунктов. В составе сборной США U-19 триумфовал на ЧМ-2021.

Центровой – номинальное амплуа Холмгрена. В общем наделен универсальными навыками для выступлений на разных позициях. Отец баскетболиста выступал за Университет Миннесоты в 80-е.

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