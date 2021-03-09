Центробанки Польщі та Литви допоможуть НБУ імплементувати угоду про асоціацію з ЄС

Мета проекту - сприяння макроекономічній стабільності України шляхом інституційного посилення НБУ та побудови надійної банківської системи і платіжної інфраструктури, а також надання допомоги НБУ у впровадженні Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом.

Проект фінансується коштами Європейського союзу на суму 1 млн євро. Період реалізації - з 1 жовтня 2020 року до 30 червня 2022 року. До реалізації цього проекту будуть залучені експерти з Національного банку Польщі, Банку Литви, а також п’яти інших центральних банків держав-членів ЄС.

Проект Twinning має чотири напрями: