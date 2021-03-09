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Центробанки Польщі та Литви допоможуть НБУ імплементувати угоду про асоціацію з ЄС

Автор: Олександр Білоус

Відкриття проекту Європейського союзу Twinning для Національного банку України відбулося 9 березня. Проект реалізовуватиметься партнерами з Національного банку Польщі та Банку Литви.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Мета проекту - сприяння макроекономічній стабільності України шляхом інституційного посилення НБУ та побудови надійної банківської системи і платіжної інфраструктури, а також надання допомоги НБУ у впровадженні Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом.

Проект фінансується коштами Європейського союзу на суму 1 млн євро. Період реалізації - з 1 жовтня 2020 року до 30 червня 2022 року. До реалізації цього проекту будуть залучені експерти з Національного банку Польщі, Банку Литви, а також п’яти інших центральних банків держав-членів ЄС.

Проект Twinning має чотири напрями:

  • Перший - розвиток підходів до банківського нагляду.
  • Представники центробанків держав-членів ЄС спільно з НБУ працюватимуть над подальшим упровадженням Основних принципів ефективного банківського нагляду Базельського комітету та європейського законодавства.
  • Другий - упровадження системи миттєвих платежів. Проект допоможе розвинути платіжні системи в Україні та визначити найкращу модель миттєвих платежів для України, а також архітектуру та план її впровадження.
  • Третій - удосконалення стратегічного планування в центральному банку.
  • Четвертий - удосконалення процесу європейської інтеграції та міжнародного співробітництва центрального банку.

Нагадаємо, дані опитування Центру "Социс" та Центру Разумкова свідчать, що на референдумах перемогли б прихильники вступу до Європейського союзу та НАТО.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування, яке було проведено агентством Kantar у вересні 2020 року, у середньому 55% респондентів Франції, Німеччини, Італії, Польщі бачать Україну в ЄС.

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Новини України Національний банк України
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