В центре Житомира подросток планировал теракт для России. Его также хотели подорвать

"Служба безопасности и Национальная полиция задержали вражеского агента, который по заказу РФ готовил теракт в одном из самых людных мест Житомира - вблизи "Аллеи Славы Героям", - говорится в сообщении.

По материалам дела, пособником врага оказался 16-летний школьник из Житомирской области, которого российская спецслужба втянула в преступную деятельность в обмен на деньги.

"Несовершеннолетний должен был оставить на Аллее самодельное взрывное устройство (СВУ), замаскированное в рюкзак", - отметили правоохранители.

В этот момент оккупанты планировали дистанционно взорвать взрывчатку вместе со своим агентом.

"Таким образом российская спецслужба надеялась достичь две цели: совершить кровавый теракт с большим количеством жертв, а также ликвидировать своего агента, как "лишнего свидетеля", - отметили в СБУ.

Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила вражеский замысел и задержала исполнителя "на горячем", когда юноша подходил к месту спланированного теракта.

По данным следствия, школьник сам изготовил СВУ по инструкции от российского куратора. Для маскировки взрывчатки он положил ее в кастрюлю, а для усиления поражающего действия - дополнительно начинил взрывчатку железными шурупами.

Затем юноша вместо школы выехал на такси в Житомир для подготовки теракта. На протяжении всей дороги до центральной аллеи, агент находился на постоянной связи с российским спецслужбистом.

После получения "отчета" о прибытии в пункт назначения, оккупанты должны были активировать СВУ с помощью вызова на мобильный телефон, который был подключен к взрывчатке.

Впрочем, благодаря действиям правоохранителей на опережение трагедию удалось предотвратить. Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.