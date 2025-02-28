В центре Житомира подросток планировал теракт для России. Его также хотели подорвать
СБУ и Нацполиция предотвратили теракт, который должен был состояться 28 февраля в центре Житомира. Агент РФ, которым оказался подросток, планировал его у "Аллеи Славы Героям".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Служба безопасности и Национальная полиция задержали вражеского агента, который по заказу РФ готовил теракт в одном из самых людных мест Житомира - вблизи "Аллеи Славы Героям", - говорится в сообщении.
По материалам дела, пособником врага оказался 16-летний школьник из Житомирской области, которого российская спецслужба втянула в преступную деятельность в обмен на деньги.
"Несовершеннолетний должен был оставить на Аллее самодельное взрывное устройство (СВУ), замаскированное в рюкзак", - отметили правоохранители.
В этот момент оккупанты планировали дистанционно взорвать взрывчатку вместе со своим агентом.
"Таким образом российская спецслужба надеялась достичь две цели: совершить кровавый теракт с большим количеством жертв, а также ликвидировать своего агента, как "лишнего свидетеля", - отметили в СБУ.
Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила вражеский замысел и задержала исполнителя "на горячем", когда юноша подходил к месту спланированного теракта.
По данным следствия, школьник сам изготовил СВУ по инструкции от российского куратора. Для маскировки взрывчатки он положил ее в кастрюлю, а для усиления поражающего действия - дополнительно начинил взрывчатку железными шурупами.
Затем юноша вместо школы выехал на такси в Житомир для подготовки теракта. На протяжении всей дороги до центральной аллеи, агент находился на постоянной связи с российским спецслужбистом.
После получения "отчета" о прибытии в пункт назначения, оккупанты должны были активировать СВУ с помощью вызова на мобильный телефон, который был подключен к взрывчатке.
Впрочем, благодаря действиям правоохранителей на опережение трагедию удалось предотвратить. Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Теракты РФ в Украине
19 февраля правоохранители задержали четырех подозреваемых в теракте с гибелью военных в Николаеве. Фигурантами оказались подростки из Полтавской области.
Кроме того, ГРУ России готовило теракт в час пик в одном из гипермаркетов Украины, чтобы попытаться убить главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка.
Также СБУ разоблачила агентов ФСБ, которые через Telegram пытались завербовать местных жителей для терактов в Киевской области. Злоумышленники планировали взрывы на объектах правоохранителей и прокуратуры.
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