В центре Винницы водитель Mercedes на скорости сбил двух девушек на "зебре"

Сообщается, что около 16:20 на улице Театральной 22-летний водитель белого автомобиля Mercedes сбил двух девушек на пешеходном переходе.

Обеим пострадавшим по 19 лет, их с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

Водителя задержали. Открыто уголовное дело за нарушение правил дорожного движения. Следствие готовит материалу для сообщения о подозрении и избрания меры пресечения.

В сети появилось видео инцидента. На нем девушки идут по пешеходному переходу, пропускают автобус, смотрят в другую сторону, затем идут по "зебре". Их пропускает микроавтобус, который сбавляет скорость перед переходом, однако в правую полосу резко встраивается Mercedes и сбивает девушек.

От удара девушек отбросило на дорогу. Люди с тротуара бросились к ним, также на помощь выбежали некоторые водители.

Внимание. На видео момент ДТП.

На другом видео заметно, как водитель Mercedes просто беспорядочно перестраивался между полосами движения.