В центре Винницы водитель Mercedes на скорости сбил двух девушек на "зебре"
В центре Винницы автомобиль на скорости сбил двух девушек на пешеходном переходе. Пострадавших с травмами доставили в больницу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Винницкой области.
Сообщается, что около 16:20 на улице Театральной 22-летний водитель белого автомобиля Mercedes сбил двух девушек на пешеходном переходе.
Обеим пострадавшим по 19 лет, их с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.
Водителя задержали. Открыто уголовное дело за нарушение правил дорожного движения. Следствие готовит материалу для сообщения о подозрении и избрания меры пресечения.
В сети появилось видео инцидента. На нем девушки идут по пешеходному переходу, пропускают автобус, смотрят в другую сторону, затем идут по "зебре". Их пропускает микроавтобус, который сбавляет скорость перед переходом, однако в правую полосу резко встраивается Mercedes и сбивает девушек.
От удара девушек отбросило на дорогу. Люди с тротуара бросились к ним, также на помощь выбежали некоторые водители.
Внимание. На видео момент ДТП.
На другом видео заметно, как водитель Mercedes просто беспорядочно перестраивался между полосами движения.
Напомним, на выходных на Столичном шоссе в Киеве маршрутный автобус Mercedes-Benz врезался в минивэн Hyundai. В результате ДТП травмировались водитель и семеро пассажиров автобуса. В минивэне погибли мужчина и женщина.
Ранее также сообщалось, что в Варшаве микроавтобус сбил 14-летнего украинца, который от полученных травм умер в больнице. Инцидент произошел на пешеходном переходе, а водитель не оказал парню помощь, скрылся с места и спрятал машину. При задержании виновник находился в состоянии алкогольного опьянения.
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