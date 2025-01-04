В центре Варшавы водитель авто сбил украинку, а затем ударил кулаком в лицо

В центре Варшавы водитель авто сбил украинку. После этого он вышел из машины и ударил ее кулаком в лицо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wyborcza .

Как пишет издание, украинка разговаривала по телефону, когда ее протаранило авто, водитель как раз пытался там припарковаться.

"Затем водитель вышел из машины и избил ее. Он ударил ее ногой в спину так сильно, что она потеряла обувь", - отмечают авторы.

Инцидент произошел еще 29 декабря, но о нем стало известно только сейчас. В тот день украинка, которая живет в Варшаве с 2018 года и работает в местном магазине, вышла на прогулку.

В какой-то момент она остановилась возле автостоянки на улице Смольной и разговаривала по телефону со своим парнем. В это время за ней водитель авто пытался припарковаться, но она этого не заметила.