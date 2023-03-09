В центре Тель-Авива произошла стрельба, есть пострадавшие

Один из раненых находится в тяжелом состоянии, остальные получили легкие ранения.

На видеозаписях с места происшествия видно, как двое террористов открыли огонь по израильским гражданским лицам, при этом один из террористов в итоге был застрелен, а второму, возможно, пока удалось скрыться.

Полиция заявила, что ведет розыск вероятного второго нападавшего, который первоначально скрылся.

Напомним, ранее в штате Флорида произошла массовая стрельба. Тогда погибли три человека, еще семеро госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Кроме того, в Монтерей-Парк во время празднования китайского Нового года произошла массовая стрельба. По меньшей мере, десять человек погибли. Подозреваемый покончил жизнь самоубийством при попытке задержания.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.