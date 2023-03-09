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В центре Тель-Авива произошла стрельба, есть пострадавшие

Фото% В центре Тель-Авива произошла стрельба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В четверг вечером, 9 мара, в центре Тель-Авива произошла стрельба возле кафе. В результате происшествия получили ранения по меньшей мере три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на JPost.

Один из раненых находится в тяжелом состоянии, остальные получили легкие ранения.

На видеозаписях с места происшествия видно, как двое террористов открыли огонь по израильским гражданским лицам, при этом один из террористов в итоге был застрелен, а второму, возможно, пока удалось скрыться.

Полиция заявила, что ведет розыск вероятного второго нападавшего, который первоначально скрылся.

Напомним, ранее в штате Флорида произошла массовая стрельба. Тогда погибли три человека, еще семеро госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Кроме того, в Монтерей-Парк во время празднования китайского Нового года произошла массовая стрельба. По меньшей мере, десять человек погибли. Подозреваемый покончил жизнь самоубийством при попытке задержания.

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