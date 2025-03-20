В центре Ровно прогремел взрыв: полиция заявила о теракте
В четверг, 20 марта, в центре города Ровно прогремел взрыв. Вблизи одного из ТРЦ города взорвалось самодельное взрывное устройство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ровенской области.
По данным полиции, происшествие уже квалифицировано как теракт. Предварительно установлено, что вблизи одного из ТРЦ города взорвалось самодельное взрывное устройство, которое перевозилось в одном из автомобилей.
"Взрыв в авто произошел сегодня, 20 марта, около 13:40 на улице Киевской. В результате взрыва пострадали водитель и пассажир - их госпитализировали", - сообщили в полиции.
На месте работала следственно-оперативная группа, а взрывотехники полиции обследовали территорию
Следователи СБУ начали досудебное расследование по ст.258 (террористический акт) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжаются комплексные мероприятия с целью установления всех обстоятельств взрыва и лиц, причастных к нему.
Взрывы в Ивано-Франковске
Напомним, что вечером вторника, 11 марта вблизи железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске прогремели взрывы. По данным полиции, два взрыва произошли вблизи многоквартирных домов на улице Привокзальной, за пределами вокзала. Возник пожар кровли многоквартирного жилого дома.
Известно, что в результате взрыва в Ивано-Франковске погиб несовершеннолетний. Три человека пострадали, один из раненых потерял две ноги.
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