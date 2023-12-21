В центре Праги произошла стрельба: есть убитые и раненые

В центральной части Праги (Чехия) сегодня, 21 декабря, произошла стрельба. Предварительно известно об убитых и раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Чехии и спикера МИД Украины Олега Николенко.
"Сейчас мы реагируем на сообщение о стрельбе в школе на площади Яна Палаха", - говорится в заявлении.
Полиция уточнила, что вся площадь Яна Палаха и прилегающая территория полностью закрыта.
"По предварительной информации, можем подтвердить, что на месте происшествия есть погибшие и раненые", - добавили правоохранители.
Полиция уточняет, что стрелок ликвидирован.
"Сейчас все здание эвакуируют, на месте происшествия несколько погибших и десятки раненых", - добавили полицейские.
Николенко сообщил, что информация о пострадавших украинцах пока не поступала. Украинские дипломаты держат связь с чешскими правоохранителями.
Для граждан открыта "горячая" линия посольства: +420 602 224 938.
Медицинская спасательная служба Праги сообщила, что в Праге сегодня погибли 11 человек, включая нападавшего.
Также ранены около 25 человек:
"Цифры еще могут измениться", - добавила медицинская служба.
Недавно сообщалось, что два человека погибли, еще пятеро ранены во время стрельбы в гимназии в Брянске (Россия). Ее устроила восьмиклассница, которая впоследствии покончила с собой.
РБК-Украина также писало, что в мае в сербской общине Врачар семиклассник устроил стрельбу в одном из учебных заведений. Тогда погибло 10 человек.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.