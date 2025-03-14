В центре Одессы застрелили активиста: нападавшего ищут

В центре Одессы застрелили мужчину в пятницу, 14 марта. Был убит активист Демьян Ганул.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.
В пресс-службе полиции не называют имя погибшего. По источникам РБК-Украина, в Одессе был застрелен активист Демьян Ганул.
Как сообщают правоохранители, неизвестный мужчина выстрелил в прохожего в Приморском районе Одессы. Сообщение поступило на спецлинию 102 около 10:30.
Нападавший скрылся с места преступления. Все обстоятельства содеянного устанавливает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и криминалисты.
"Принимаются меры по задержанию стрелка. Подробности позже", - говорится в сообщении полиции.
Демьян Ганул - активист из Одессы, участвовал в акциях в поддержку Украины и неоднократно проводил благотворительные сборы для военных. Он, в частности, выступал за демонтаж советских памятников, в частности российской императрице Екатерине и тому подобное.
Фото: Демьян Ганул (facebook com demianganul)
В мае 2023 года Ганул сообщил о своем избиении якобы "неизвестными военными". Также в сети сообщали о нескольких скандалах, связанных с активистом. Отмечалось, что в 2023 году правоохранители остановили авто Ганула, в салоне автомобиля обнаружили оружие. Также была информация о нескольких ДТП с участием активиста.
В июле 2024 года одесский активист заявлял, что российские ресурсы "слили" в сеть личную информацию о его родных и пообещали за нападение на него награду до 10 тысяч долларов. Он просил СБУ обеспечить его защиту.
Напомним, в феврале в Одессе произошла стрельба. Как сообщала полиция, во время конфликта мужчина распылил слезоточивый газ в лицо одного из военных ТЦК и произвел несколько выстрелов в его сторону.
Также в конце января произошла стрельба в кафе в Киеве. По данным правоохранителей, между 68-летним мужчиной и другими посетителями произошел конфликт. Один из участников выстрелил в пожилого мужчину, последнего госпитализировали.
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