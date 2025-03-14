ua en ru
Пт, 14 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В центре Одессы застрелили активиста: нападавшего ищут

Одесса, Пятница 14 марта 2025 11:19
UA EN RU
В центре Одессы застрелили активиста: нападавшего ищут Фото: в Одессе убили активиста 14 марта (od.npu.gov.ua)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

В центре Одессы застрелили мужчину в пятницу, 14 марта. Был убит активист Демьян Ганул.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

В пресс-службе полиции не называют имя погибшего. По источникам РБК-Украина, в Одессе был застрелен активист Демьян Ганул.

Как сообщают правоохранители, неизвестный мужчина выстрелил в прохожего в Приморском районе Одессы. Сообщение поступило на спецлинию 102 около 10:30.

Нападавший скрылся с места преступления. Все обстоятельства содеянного устанавливает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и криминалисты.

"Принимаются меры по задержанию стрелка. Подробности позже", - говорится в сообщении полиции.

Что известно об убитом

Демьян Ганул - активист из Одессы, участвовал в акциях в поддержку Украины и неоднократно проводил благотворительные сборы для военных. Он, в частности, выступал за демонтаж советских памятников, в частности российской императрице Екатерине и тому подобное.
В центре Одессы застрелили активиста: нападавшего ищут
Фото: Демьян Ганул (facebook com demianganul)

В мае 2023 года Ганул сообщил о своем избиении якобы "неизвестными военными". Также в сети сообщали о нескольких скандалах, связанных с активистом. Отмечалось, что в 2023 году правоохранители остановили авто Ганула, в салоне автомобиля обнаружили оружие. Также была информация о нескольких ДТП с участием активиста.

В июле 2024 года одесский активист заявлял, что российские ресурсы "слили" в сеть личную информацию о его родных и пообещали за нападение на него награду до 10 тысяч долларов. Он просил СБУ обеспечить его защиту.

Напомним, в феврале в Одессе произошла стрельба. Как сообщала полиция, во время конфликта мужчина распылил слезоточивый газ в лицо одного из военных ТЦК и произвел несколько выстрелов в его сторону.

Также в конце января произошла стрельба в кафе в Киеве. По данным правоохранителей, между 68-летним мужчиной и другими посетителями произошел конфликт. Один из участников выстрелил в пожилого мужчину, последнего госпитализировали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Национальная полиция Полицейские
NEWS
В центре Одессы застрелили активиста: нападавшего ищут
В центре Одессы застрелили активиста: нападавшего ищут
DAILY
ВСУ вышли из Суджи? Что происходит в Курской области и почему Украина теряет позиции
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова ВСУ вышли из Суджи? Что происходит в Курской области и почему Украина теряет позиции