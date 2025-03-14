В центре Одессы застрелили активиста: нападавшего ищут

В центре Одессы застрелили мужчину в пятницу, 14 марта. Был убит активист Демьян Ганул.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

В пресс-службе полиции не называют имя погибшего. По источникам РБК-Украина, в Одессе был застрелен активист Демьян Ганул.

Как сообщают правоохранители, неизвестный мужчина выстрелил в прохожего в Приморском районе Одессы. Сообщение поступило на спецлинию 102 около 10:30.

Нападавший скрылся с места преступления. Все обстоятельства содеянного устанавливает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и криминалисты.

"Принимаются меры по задержанию стрелка. Подробности позже", - говорится в сообщении полиции.

Что известно об убитом

Демьян Ганул - активист из Одессы, участвовал в акциях в поддержку Украины и неоднократно проводил благотворительные сборы для военных. Он, в частности, выступал за демонтаж советских памятников, в частности российской императрице Екатерине и тому подобное.



Фото: Демьян Ганул (facebook com demianganul)



В мае 2023 года Ганул сообщил о своем избиении якобы "неизвестными военными". Также в сети сообщали о нескольких скандалах, связанных с активистом. Отмечалось, что в 2023 году правоохранители остановили авто Ганула, в салоне автомобиля обнаружили оружие. Также была информация о нескольких ДТП с участием активиста.

В июле 2024 года одесский активист заявлял, что российские ресурсы "слили" в сеть личную информацию о его родных и пообещали за нападение на него награду до 10 тысяч долларов. Он просил СБУ обеспечить его защиту.