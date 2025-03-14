В центре Одессе застрелили активиста Демьяна Ганула: все подробности

Все, что известно об убийстве активиста Демьяна Ганула - собрало РБК-Украина в материале.

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Что известно об убийстве

Правоохранители в пятницу, 14 марта около 10:30 получили сообщение о том, что мужчина выстрелил в прохожего в Приморском районе Одессы.

Как пишет местное издание "Думская", это произошло на проспекте Украинских героев (ранее Александровский). Было два выстрела из короткоствольного оружия. Стрелок скрылся с места преступления, а пострадавший погиб. СМИ пишут, что правоохранители объявили план перехват "Сирена" для задержания подозреваемого.

Сначала правоохранители не называли имя жертвы, но источники РБК-Украина рассказали, что речь идет об активисте Демьяне Гануле.

Все обстоятельства совершенного сейчас устанавливает следственно-оперативная группа и криминалисты. Полиция пытается задержать нападавшего. Сначала в соцсетях появилась информация, что подозреваемый якобы "сдался". Однако в Нацполиции это опровергли.

Фото: в центре Одессе застрелили активиста Демьяна Ганула, полиция ищет стрелка (npu.gov.ua)

Клименко взял расследование под личный контроль

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде подтвердил, что речь идет об убийстве Ганула. Он заявил, что берет расследование дела под личный контроль и направил в Одессу следственно-оперативную группу из лучших работников.

По его словам, в Одессу для расследования резонансного убийства выехала следственно-оперативная группа и криминалисты Центрального аппарата Национальной полиции во главе с председателем Нацполиции Иваном Выговским.

"Мне доложили информацию, которую удалось собрать по состоянию на сейчас. Есть конкретные зацепки. Оперативники и следователи полиции работают над установлением личности стрелка и его задержанием", - написал позже Клименко в Телеграм-канале.

Также министр опроверг распространенную в соцсетях информацию о том, что стрелок якобы "был одет в военную форму".

Фото: полиция расследует убийство одесского общественного деятеля (npu.gov.ua)

Открыто уголовное дело

Полиция Одесской области сообщила, что начала уголовное производство по факту убийства одесского общественного деятеля. Событие квалифицировано как умышленное убийство, совершенное по заказу. Продолжается следствие.

"Следователи, криминалисты, оперативники продолжают работать на месте происшествия. Принимаются меры по задержанию злоумышленника. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 11 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по заказу) УКУ", - говорится в заявлении Нацпола.

Полицейские также опубликовали фото мужчины, причастного к совершению умышленного убийства.

Фото: полиция показала мужчину, подозреваемого в убийстве Ганула (npu.gov.ua)

Там сообщили, что устанавливают местонахождение мужчины и призвали всех, кто владеет информацией о расположении, просят обращаться по номерам: (380) 732555126; (380) 949498364 или на спецлинию "102".

Местные Телеграм-каналы также распространили видео в соцсети с моментом убийства Ганула. На нем можно увидеть, как мужчина стреляет в уже лежащего активиста. Камеры также зафиксировали еще двух людей, которые видели происходящее. Видео можно посмотреть здесь.

Кто такой Демьян Ганул

Демьян Ганул родился 6 октября 1993 года. Окончил исторический факультет Одесского педагогического университета имени Ушинского. Украинский общественный деятель, волонтер, блогер, зоо- и экозащитник, основатель и руководитель ОО "Уличный фронт", участник Революции достоинства и противостояния в Одессе 2 мая против пророссийских сил. Руководил силовым блоком в одесском "Правом секторе".

Еще в июле 2024 года Ганул обращался в государственные органы с просьбой о защите, подавая заявления в СБУ и полицию. Он заявлял, что российские ресурсы распространили в соцсети данные о его родных, а для нападения на него предлагали вознаграждение до 10 тысяч долларов. Активист сообщал, что получал угрозы. В России суд заочно взял его "под стражу" по нескольким статьям Уголовного кодекса.