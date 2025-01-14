В центре Москвы нашли убитым сотрудника ФСБ, - росСМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал BAZA и издание Meduza.

По данным российских СМИ, тело Фещенко было найдено в ночь на 13 января в ведомственном здании по адресу улица Ольховская 25. Там располагаются различные структуры Минобороны РФ, управление ФСБ в московском военном округе и тому подобное.

При этом BAZA заявляет, что Фещенко якобы является чемпионом России по гиревому спорту и мастером спорта международного класса, но не сотрудником ФСБ.

По данным Meduza, у Фещенко произошел конфликт с другом, с которым он служил на Дальнем Востоке. Отмечается, что подозреваемого в убийстве уже задержали, он признал свою вину.

Напомним, ранее мы писали о том, что 3 октября 2024 года в российском Новосибирске произошло возгорание здания областного управления ФСБ. Через выбитое окно в помещение была заброшена емкость с легковоспламеняющейся смесью, что привело к пожару.