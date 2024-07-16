В центре Львова мужчина угрожал совершить самосожжение

По информации издания, инцидент произошел около 12 часов. После этого с мужчиной начали вести переговоры.

В частности, как пишут журналисты, разговаривать с ним начал директор департамента Администрация городского главы Львовского горсовета Евгений Бойко. Затем мужчина зашел в здание горсовета.

На место также приехали полицейские, медики и спасатели.

Обновлено 16:20

Как рассказали РБК-Украина в полиции Львовской области, мужчина облил себя бензином напротив Ратуши во Львове. Затем к нему подошли полицейские, и он сказал, что хочет пообщаться с представителями горсовета.

После этого к мужчине вышли работники мэрии. Он поговорил с ними и ушел.