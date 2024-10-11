В центре Киева водитель напал на женщину-инспектора по парковке (видео)

"Инцидент произошел сегодня (11 октября, - ред), около 10:00, на ул. Пирогова, 9. В частности, инспектор по парковке сделала замечание водителю автомобиля Toyota Highlander за стоянку у проезда", - говорится в сообщении.

В свою очередь, водитель отказался перепарковаться, поэтому инспектор начала осуществлять фотофиксацию на камеру "АРМ-инспектор" для составления постановления об административном правонарушении.

"Водитель мешал работе инспектора, оскорблял ее, угрожал и совершил нападение на нее, нанеся несколько ударов по ногам и руке. На место оперативно вызвана полиция. Заявление о нападении уже рассматривает следственно-оперативная группа", - добавили в КГГА, отметив, что детали инцидента зафиксированы на бодикамеру женщины-инспектора.