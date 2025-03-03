В центре Киева произошла стрельба: подробности рассказали в полиции (фото)
В центре Киева - на улице Богдана Хмельницкого - произошла стрельба. Виновнику уже сообщено о подозрении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева в Facebook.
Что известно о стрельбе в Киеве и вероятном наказании злоумышленника
Согласно информации Анны Зубревой из отдела коммуникации полиции Киева, стрельба в столице произошла вечером на улице Богдана Хмельницкого.
Отмечается, что именно тогда в полицию обратился охранник заведения "с сообщением о том, что он слышал спор между мужчинами, а впоследствии произошла стрельба".
На место происшествия немедленно прибыли:
- следственно-оперативная группа;
- сотрудники уголовного розыска;
- наряды патрульной полиции.
Впоследствии начальник Шевченковского управления полиции Игорь Падюк сообщил, что внезапный конфликт произошел между двумя местными жителями.
"В рамках начатого уголовного производства мы установили, что злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт с прохожим и начал цеплять его за одежду", - рассказал он.
Правоохранитель отметил, что "во время дальнейшей потасовки фигурант вытащил травматический пистолет и произвел два выстрела вверх".
Оружие, из которого были произведены выстрелы (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)
"49-летнего стрелка полицейские задержали на месте происшествия и изъяли орудие совершения преступления", - добавил Падюк.
Вещественное доказательство (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)
Уточняется, что следователи (под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры) сообщили нарушителю о подозрении по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.
"Ему грозит до семи лет лишения свободы", - подытожили в полиции Киева.
Задержанный правоохранителями гражданин (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)
Напомним, ранее мы рассказывали, что стрельба произошла в центре Киева в кафе, в результате чего пострадал пожилой мужчина.
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